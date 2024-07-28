Дебют на Іграх відкладається: Калініна несподівано знялася з Олімпіади в Парижі

У неділю, 28 липня, у Парижі відбудуться матчі першого раунду тенісного турніру. Одразу чотири українки повинні були стартувати у змаганнях.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше у своїй кар'єрі мала зіграти на Олімпійських іграх. Вона потрапила до складу збірної України, отримавши дозвіл від Міжнародної федерації тенісу, пише 24 Канал.

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Калініна не зіграє на Олімпіаді

Калініна повинна була дебютувати ще 27 липня, але через погодні умови матчі тенісного турніру перенесли на неділю. Однак перед самим поєдинком проти Аранчі Рус з Нідерландів українка несподівано знялася. Відомо, що Ангеліну замінить Олівія Гадецкі з Австралії.

У коментарі пресслужбі НОК України Калініна пояснила причину відмови від змагань.

"На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, — це була велика мрія і честь для мене.

Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам!", – сказала Калініна.

Нагадаємо, що 28 липня відбудуться матчі за участю трьох українок: Еліни Світоліної, Даяни Ястремської та Марти Костюк.

Зазначимо, що Ангеліна Калініна готувалася до Олімпіади на ґрунтовому турнірі WTA 250 в Празі. Українка зуміла пробитися до чвертьфіналу, де поступилася представниці Польщі Магдалені Френх.