Перервала потужну серію перемог: Іга Швьонтек вилетіла з Олімпіади-2024 за крок до фіналу

У четвер, 1 серпня, відбулися матчі півфіналу Олімпіади-2024. В одному з них зустрілися Чжен Ціньвень та Іга Швьонтек.

Чжен Ціньвень – Іга Швьонтек 2:0 (6:2, 7:5)

Тенісні змагання на Олімпіаді-2024 добігають своєї фінальної точки. Перша ракетка світу Іга Швьонтек сенсаційно програла китаянці за крок до можливого золота, пише 24 канал.

Читайте також Зворушили моє серце, – Світоліна підбила підсумки своїх виступів на Олімпіаді у Парижі

Без шансів на перемогу Швьонтек

Перший сет полька абсолютно провалила. Після того як рахунок був 2:2, вона програла всі подальші гейми, допустивши значно більше невимушених помилок, ніж суперниця (16 у Швьонтек проти 6 у Ціньвень).

Другий сет Швьонтек розпочала вдало, взявши 4 гейми поспіль, однак китаянка змогла зробити шалений камбек і здобула перемогу і у цьому сеті. Кількість невимушених помилок у Швьонтек стало тільки більше – 36 у польки і 13 у Ціньвень.

Матч тривав майже дві години. Перша ракетка світу покидає Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, що українські тенісистки також завершили виступи на турнірі. 31 липня Марта Костюк у запеклому матчі чвертьфіналу поступилася Донні Векіч у тайбрейку третього сету.