Вдячність від держави за Олімпіаду-2024: скільки призових отримають українські спортсмени

Завершились літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, де Україну представляли 140 спортсменів. Усього олімпійці змогли здобути 12 медалей у 22 видах спорту.

Перед Іграми-2024 було зазначено, що спортсмени отримають призові за медалі, які виграють на змаганнях. Кошти будуть виділені з державного бюджету Міністерства молоді та спорту за здобутки атлетів на Олімпіаді-2024.

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Призові для українських олімпійців

Всього українським спортсменам буде виплачено – 1 мільйон 670 тисяч доларів США. Голова НОК України Вадим Гутцайт зауважив, що порівняно з Олімпіадою-2020 в Токіо сума за "золото" не змінилась – 125 тисяч долларів США. Виплата за "срібло" та "бронзу" зросла з 80 до 100 тисяч доларів США та з 55 до 80 тисяч доларів США, відповідно.

У підсумку літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі золоті медалі для України принесли у командному фехтуванні – Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. У стрибках в висоту – Ярослава Магучіх та у боксі Олександр Хижняк.

Хто та скільки отримає призових

Ольга Харлан отримає 205 тисяч доларів США за "золото" та "бронзу" у фехтуванні.

за "золото" та "бронзу" у фехтуванні. 125 тисяч доларів США – Олександр Хижняк, Ярослава Магучіх, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

– Олександр Хижняк, Ярослава Магучіх, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. За срібні медалі 100 тисяч доларів США отримають Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування), Сергій Куліш (стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) та Ірина Коляденко (вільна боротьба)

отримають Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування), Сергій Куліш (стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) та Ірина Коляденко (вільна боротьба) По 80 тисяч доларів США за "бронзу" держава гарантує виплату Жану Беленюку (греко-римська боротьба), Ірина Геращенко (стрибки у висоту) і Михайло Кохан (метання молота).

У перерахунку на гривні загальна сума призових складає 68 мільйонів гривень. Також фехтувальниця Ольга Харлан виставила на аукціон свою шаблю з якою здобула "золото" для України та відправить всі виручені кошти на допомогу Збройним Силам України.