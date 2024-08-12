Вдячність від держави за Олімпіаду-2024: скільки призових отримають українські спортсмени
Джерело:Главком
Завершились літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, де Україну представляли 140 спортсменів. Усього олімпійці змогли здобути 12 медалей у 22 видах спорту.
Перед Іграми-2024 було зазначено, що спортсмени отримають призові за медалі, які виграють на змаганнях. Кошти будуть виділені з державного бюджету Міністерства молоді та спорту за здобутки атлетів на Олімпіаді-2024.
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Призові для українських олімпійців
Всього українським спортсменам буде виплачено – 1 мільйон 670 тисяч доларів США. Голова НОК України Вадим Гутцайт зауважив, що порівняно з Олімпіадою-2020 в Токіо сума за "золото" не змінилась – 125 тисяч долларів США. Виплата за "срібло" та "бронзу" зросла з 80 до 100 тисяч доларів США та з 55 до 80 тисяч доларів США, відповідно.
У підсумку літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі золоті медалі для України принесли у командному фехтуванні – Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. У стрибках в висоту – Ярослава Магучіх та у боксі Олександр Хижняк.
Хто та скільки отримає призових
- Ольга Харлан отримає 205 тисяч доларів США за "золото" та "бронзу" у фехтуванні.
- 125 тисяч доларів США – Олександр Хижняк, Ярослава Магучіх, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.
- За срібні медалі 100 тисяч доларів США отримають Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування), Сергій Куліш (стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) та Ірина Коляденко (вільна боротьба)
- По 80 тисяч доларів США за "бронзу" держава гарантує виплату Жану Беленюку (греко-римська боротьба), Ірина Геращенко (стрибки у висоту) і Михайло Кохан (метання молота).
У перерахунку на гривні загальна сума призових складає 68 мільйонів гривень. Також фехтувальниця Ольга Харлан виставила на аукціон свою шаблю з якою здобула "золото" для України та відправить всі виручені кошти на допомогу Збройним Силам України.