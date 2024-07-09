Історичний антирекорд: скільки спортсменів представлятимуть Україну на Іграх-2024
Джерело:Media Center Ukraine
У п'ятницю, 26 липня, розпочнеться літня Олімпіада. Вона відбудеться у Парижі та триматиме до 11 серпня.
Вадим Гутцайт повідомив остаточну кількість спортсменів, які представлять нашу країну на змаганнях. Це сталося під час пресконференції, присвяченій підготовці українських атлетів до Олімпійських ігор-2024.
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Найменше представництво України в історії
Президент НОК України заявив, що вже була подана остаточна заявка "синьо-жовтих" на турнір. Загальна кількість українських спортсменів, які будуть змагатися на Іграх у Парижі – 140.
Це найменше представництво в історії України на Олімпіадах. Попередній антирекорд був на Іграх у Токіо-2021 – 155 атлетів.
Всього українці будуть змагатися у 23 видах спорту. Найбільше наших спортсменів буде представлено в легкій атлетиці.
Склад збірної України на Ігри-2024 за видами спорту
- Легка атлетика – 25
- Футбол – 18
- Стрибки у воду – 9
- Веслування (на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9
- Боротьба – 9
- Фехтування – 6 (+2 запасні)
- Художня гімнастика – 6
- Академічне веслування – 6
- Спортивна гімнастика – 6
- Стрільба (кульова та стендова) – 6
- Теніс – 6
- Плавання – 5
- Дзюдо – 5
- Велоспорт – 4
- Бокс – 3
- Брейкінг – 3
- Сучасне п'ятиборство – 3
- Настільний теніс – 3
- Скелелазіння – 2
- Артистичне плавання – 2
- Стрільба з лука – 2
- Бадмінтон – 1
- Важка атлетика – 1
Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо збірна України посіла 44-те місце в загальному медальному заліку. Тоді наші спортсмени здобули 19 нагород ("золото" – 1, "срібло" – 6, "бронза" – 12).