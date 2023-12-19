"Жест доброї волі": Саладуха пояснила, чому збірна Росії бойкотуватиме Олімпіаду-2024

Міжнародний олімпійський комітет на початку грудня прийняв рішення щодо участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024. Томас Бах та компанія вирішили, що спортсмени з країни-агресорки та її посіпаки мають право змагатися на рівних з іншими атлетами з цивілізованого світу.

Їх допустили до турніру з єдиним обмеженням. Російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Іграх-2024 у нейтральному статусі.

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Реакція Саладухи на рішення росіян бойкотувати Олімпіаду

Таке рішення обурило багатьох, адже Росія завжди використовує спорт у своїх пропагандистських цілях. Латвійські баскетболісти Науріс Мієзіс та Карліс Ласманіс, які є олімпійськими чемпіонами Ігор-2020 в Токіо, вже заявили про готовність бойкотувати змагання через ганьбу від МОК.

Проте навіть допуск росіян до змагань не задовольнив країну-терористку. Їй не сподобалося, що доведеться брати участь у турнірі в нейтральному статусі. Тому голова "запорєбрікової" НОК пригрозив спортсменам, щоб ті не їхали на Олімпіаду, а збірна Росії з художньої гімнастики вже заявила, що бойкотуватиме змагання.

Бронзова медалістка Олімпійських ігор-2012 Ольга Саладуха прокоментувала таке рішення російських гімнастів. На її думку, це був не "жест доброї волі", а вимушена необхідність:

Здається, МОК останнім часом зробив усе можливе, аби підбадьорити росіян. Зокрема, пообіцяв допустити в статусі нейтральних в некомандних видах спорту усіх охочих. Перевірка на причетність до пропаганди війни обіцяє бути суто формальною. Очевидно, справа не в топових спортивних функціонерах, а в ставленні більшості спортивної спільноти. В Росії розуміють, що в Парижі зустрінуть їх геть не дружньо і краще, на що вони можуть очікувати – це презирливий ігнор.

Вона вважає, що росіяни йдуть на своєрідний "бойкот", щоб не втрачати рештки престижу в очах внутрішньої аудиторії та сподівається, що якнайбільше видів спорту солідаризуються з цим рішенням російської збірної з художньої гімнастики.

Також українська легендарна легкоатлетка закликала не розслаблятися, адже в багатьох видах спорту росіяни та білоруси все одно будуть намагатися потрапити на Олімпійські ігри. Тому, на думку Саладухи, треба продовжувати тиск.

Вона назвала список дій, які варто постійно робити, щоб не лише гімнасти, але й будь-хто з росіян та білорусів не взяли участь в Олімпіаді-2024:

говорити з урядом Франції про застосування персональних санкцій (по суті, заборона на в’їзд)

вимагати від МОК чітких критеріїв перевірки на причетність спортсменів до підтримки режиму й участі представників України в цих перевірках

ставити питання про виключення росіян з міжнародних федерацій за низку кричущих порушень. Зокрема, за "анексію" олімпійським комітетом Росії окупованих російських територій та за недотримання антидопінгових стандартів WADA.

Нагадаємо, що раніше про бойкот Олімпіади в Парижі також заявив плавець Євген Рилов, який вирішив бути "чесним перед собою та вірним своєму вибору та своїй країні".

. Олімпійські ігри в Парижі відбудуться влітку 2024 року. Вони триватимуть із 26 липня по 11 серпня.