"Результат не за грою": Ротань оцінив останній матч збірної України на Олімпіаді-2024

Олімпійська збірна України з футболу програла Аргентині у вирішальному матчі. "Синьо-жовті" не зуміли пробитися до чвертьфіналу Ігор-2024.

Збірна України U-23 у матчі третього туру групового раунду поступилася Аргентині з рахунком 0:2. "Синьо-жовті" не зуміли пробитися до плейоф олімпійського турніру, пише 24 Канал.

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Ротань: Все вирішила майстерність аргентинців

Головний тренер збірної України Руслан Ротань одразу після матчу дав коментар стосовно гри своїх підопічних. На думку фахівці, попри різницю в класі, "синьо-жовті" повинні були перемагати Аргентину.

Я вважаю, що результат не за грою. Але все вирішила індивідуальна майстерність, яку має Аргентина. Але ми грали без перебільшення краще, ніж Аргентина, і не заслужили на поразку. Я задоволений хлопцями, які можуть грати проти команд топ-рівня,

– сказав Ротань в ефірі Суспільного.

Руслан Петрович також зауважив, що виступ України на Олімпіаді – це вже великий успіх для нашої країни.

"Якщо хлопці так віритимуть у себе, то будуть і перемоги. Головне, щоб війна завершилася", – зазначив Ротань.

Як зіграла збірна України на Олімпіаді-2024

Нагадаємо, що збірна України з футболу вперше зіграла на Олімпійських іграх. На жаль, провідні клуби не відпустили своїх зірок і "синьо-жовті" приїхали до Парижу не найсильнішим складом.

У першому матчі українці поступилися Іраку (1:2) та погіршили шанси на вихід з групи. У другому турі "синьо-жовті" в меншості обіграли Марокко (2:1). Однак в останньому матчі поступилися Аргентині (0:2).

До чвертьфіналу з групи В вийшли Аргентина та Марокко. Україна завершила турнір на третьому місці.