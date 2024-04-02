"Політичний демарш": очільник олімпійського комітету Росії вимагає перенести Олімпіаду з Парижа

З 26 липня по 11 серпня у столиці Франції відбудуться літні Олімпійські ігри. Ганебним рішенням МОК, попри війну в Україні, до них були допущені російські й білоруські спортсмени.

Вони мають право змагатися у нейтральному "статусі", у випадку, якщо не підтримують активно воєнні терористичні дії своєї країни на території України. Проте й цього подарунку від МОК росіяни не оцінили та масово відмовляються їхати на Ігри-2024.

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Таке рішення повністю розділяє очільниця Парижа Анн Ідальго. Вона систематично підтримує Україну та заявила, що російським і білоруським спортсменам не будуть раді у столиці Франції,

Це викликало обурення "запорєбриком". Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков виступив із заявою, у якій звернувся до Міжнародного олімпійського комітету.

Він заявив, що Олімпіада-2024 має бути перенесена в іншу країну, адже Ідальго не хоче допускати до змагань спортсменів із Росії та Білорусі, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал політика.

За ідеєю, якщо місто-організатор не готове приймати у себе спортсменів, які здобули право брати участь у змаганнях, то МОК має, щонайменше, перенести Ігри в інше місце. Але керівництво МОК взагалі ніяк не коментує індивідуальний політичний демарш пані Ідальго. Мовчання слід розцінювати як передачу повноважень щодо проведення Ігор владі Парижа, яка має право визначати, кому вони раді, а кому ні?

– обурився Поздняков.

. Раніше в Росії влаштували цькування спортсменів через можливу участь на Олімпіаді та навіть погрожували їм проблемами в майбутньому.

Нагадаємо, що про відмову їхати на Олімпіаду вже повідомили російські лучники, гімнасти, фехтувальники та боксери.