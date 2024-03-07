"Поставили на коліна": російські гімнасти не поїдуть у Париж на Олімпіаду-2024

З 26 липня по 11 серпня в Парижі відбудеться Олімпіада-2024. Попри найбільш масштабну війну з часів Другої світової, яку розв'язала Росія, її спортсменів допустили до змагань у "нейтральному" статусі.

Але навіть такі потурання не зацінили представники країни-терористки. Збірна Росії зі спортивної гімнастики відмовилася від виступу на Олімпійських іграх, адже хотіла бути там представлена зі своєю символікою, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Російські гімнасти не будуть представлені на Олімпіаді

Про таке рішення повідомила старша тренерка російської національної збірної Валентина Родіоненко. Вона заявила, що "запорєбрикові" спортсмени виступатимуть лише на турнірах на території своєї країни та побідкалася, що їм не дали шансу відібратися на змагання.

Нам давно відомо, що наших гімнастів позбавили участі на Олімпіаді в Парижі. І що тепер? Ми погодилися з цим рішенням і готуємося до ігор БРІКС. Подивимося, що буде на Іграх дружби, сподіваємося побачити сильні команди. Ніхто з наших гімнастів не поїде на цю Олімпіаду в нейтральному статусі. Це виключено!

Залишилося два етапи Кубка світу, на яких ми могли б відібратися до Парижа, але нас туди не пустили. Нас поставили на коліна, навіщо нам їхати на ці Олімпійські ігри?!" – сказала Родіоненко.

Нагадаємо, що раніше російські титуловані гімнастки Діна та Аріна Аверіни, які публічно підтримали війну проти України в березні 2022 року, оголосили про завершення кар'єри через санкції проти Росії та небажання виступати в нейтральному статусі.

. Останнім шансом російських та білоруських спортсменів кваліфікуватися на Ігри-2024 в Парижі була серія етапів Кубка світу. European Gymnastics не підтримала їх повернення до змагань, тому вони остаточно втратили можливість поборотися за ліцензії через чемпіонат Європи.