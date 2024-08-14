Ховали очі, – російський спортсмен розповів про зустріч з українцями на Олімпіаді-2024

Спортсмени з російським паспортом в нейтральному статусі змагалися на Олімпійських іграх в Парижі. Один з них поділився історією про зустріч з українцями.

Російський каноїст Алєксєй Коровашков у 2012 році був бронзовим призером Олімпійських ігор в Лондоні. До Парижу росіянин, який народився в Україні, приїхав зі сподіваннями на медалі, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Уникав спілкування з українцями

У фіналі каное-двійок на 500 метрів Коровашков у парі із Захаром Петровим фінішував четвертим, опинившись поза подіумом. Тож додому росіянин приїхав без нагороди.

Під час інтерв'ю одному з пропагандистських каналів Коровашков розповів, чи перетинався на Олімпіаді з українськими спортсменами. Каноїст зізнався, що уникав поглядів з українцями.

З українськими веслярами перетиналися на змаганнях. Очі в підлогу – що вони, що ми – і повз проходили, щоб не було конфліктів і провокацій,

– розповів Коровашков.

Зазначимо, що на Олімпіаді в Парижі виступили 15 індивідуальних "нейтральних" росіян. Єдиною втіхою для країни-агресорки стало "срібло" Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер у жіночому парному розряді тенісного турніру.

Хто такий Коровашков