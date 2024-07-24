Скасували гол і зупинили гру на дві години: чим завершився божевільний матч Аргентина – Марокко

Грандіозний скандал трапився під час матчу Аргентина – Марокко футбольного турніру на Олімпіаді-2024. Через поведінку вболівальників футболістам довелося догравати поєдинок.

У середу, 24 липня, стартував олімпійський футбольний турнір. У першому турі в групі В зустрічалися суперники України – збірні Аргентини та Марокко.

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ВАР допоміг Марокко

Африканська збірна вела в рахунку з перевагою два м'ячі. Аргентинці зусиллями Сімеоне відквитали один м'яч, а на 16-й компенсованій хвилині вирвали нічию (2:2).

Проте найцікавіше розпочалося згодом. Після забитого голу вболівальники вибігли на поле. Через це суддя змушений був забрати футболістів у підтрибунне приміщення.

Згодом з'ясувалося, що Медіна забив рятівний гол з положення поза грою. Тож через дві години команди вийшли на поле, щоб дограти ще три хвилини.

У підсумку Марокко здобуло перемогу з рахунком 2:1. Аргентина отримала нуль в турнірній таблиці групи В.

Нагадаємо, що у середу також зіграє збірна України. Підопічні Руслана Ротаня в історичному матчі зустрінуться з Іраком.