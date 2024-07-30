Вольова перемога: Хижняк здолав уродженця України та вийшов до чвертьфіналу Ігор-2024

На Олімпійських іграх в Парижі відбувся боксерський поєдинок 1/8 фіналу. Долею жеребу у ньому зустрілися два українці з різним громадянством – Олександр Хижняк та Пилип Акілов.

Олександр Хижняк тривалий час лікувався від травми, яку отримав перед Олімпійськими іграми. Це позначилося на формі українця, пише 24 Канал.

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Хто став переможцем бою Хижняк – Акілов

Боксери провели бій у ваговій категорії до 80 кілограмів. Перший раунд був за Акіловим, який завдав чимало клопоту Хижняку. Проте Олександр зумів перехопити ініціативу.

Наступні раунди вже були за Олександром. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Олександру.

Срібний призер минулої Олімпіади вийшов до чвертьфіналу. На цій стадії він зустрінеться з Вандерлеєм Перейрою з Бразилії. Бій відбудеться 2 серпня.

Хто такий Пилип Акілов