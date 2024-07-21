Без жодного представника України: рейтинг найдорожчих збірних та футболістів на Олімпіаді-2024

Наша команда повезла на олімпійський футбольний турнір далеко не найсильніший склад. Причиною цього є відмова клубів від участі їх гравців на турнірі, адже Олімпіада не підпадає під дати ФІФА. Проте іншим збірним все ж вдалось отримати у своє розпорядження кілька зірок.

Вже у середу, 24 липня, у Франції стартує футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024. У чоловічому змаганні візьмуть участь 16 збірних з усього світу.

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Найдорожчі збірні

Тренери команд обмежені у виборі складу на турніру. Коучі можуть запросити 22 гравців віком до 23-х років. При цьому до трьох із них можуть не підпадати під віковий ліміт.

Тим не менше, наставники мають змогу викликати навіть зірок світового масштабу. За даними Transfermarkt, загальна вартість всіх 16-ти збірних на Олімпіаді-2024 становитиме 1,54 мільярда євро.

Найдорожчою виявилась збірна-господарка Франція, склад "Ле Бле" оцінюється у 411,6 мільйона євро. Позаду неї йдуть іспанці, а замикають топ-четвірку суперники України по групі – Аргентина та Марокко.

Сама ж команда Ротаня оцінена у 30,85 мільйона євро, посідаючи восьму сходинку в ціновому рейтингу. До слова, ще один суперник "синьо-жовтих" по квартету Ірак є найдешевшою збірною турніру.

Рейтинг олімпійських збірних за ціною:

Франція – 411,60 мільйона євро Іспанія – 370,30 мільйона євро Аргентина – 247,55 мільйона євро Марокко – 165,10 мільйона євро США – 81,70 мільйона євро Парагвай – 53,60 мільйона євро Ізраїль – 51,85 мільйона євро Україна – 30,85 мільйона євро Узбекистан – 26,55 мільйона євро Японія – 22,60 мільйона євро Гвінея – 14,30 мільйона євро Єгипет – 13,73 мільйона євро Малі – 10,93 мільйона євро Домініканська Республіка – 10,53 мільйона євро Нова Зеландія – 7,53 мільйона євро Ірак – 5,75 мільйона євро

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Рейтинг гравців

При цьому у рейтингу найдорожчих футболістів на Олімпійських іграх немає жодного представника України. Нашими найбільш цінними гравцями є Данило Сікан та Дмитро Криськів з Шахтаря.

Топ-5 найдорожчих гравців олімпійської збірної України:

Данило Сікан (Шахтар) – 7 мільйонів євро Дмито Криськів (Шахтар) – 7 мільйонів євро Максим Таловєров (ЛАСК) – 2,5 мільйона євро Арсеній Батагов (Зоря) – 2 мільйони євро Валентин Рубчинський (Динамо) – 1,8 мільйона євро

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Рейтинг найдорожчих футболістів Олімпіади очолюють зірки наших суперників по групі – аргентинець Хуліан Альварес та марокканець Ашраф Хакімі. Топ-трійку замикає француз Майкл Олісе, який цього літа змінив Крістал Пелас на Баварію.

Топ-12 найдорожчих футболістів олімпійського турніру: