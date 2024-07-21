Без жодного представника України: рейтинг найдорожчих збірних та футболістів на Олімпіаді-2024

21 липня 2024, 20:45
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Джерело:

Transfermarkt

Наша команда повезла на олімпійський футбольний турнір далеко не найсильніший склад. Причиною цього є відмова клубів від участі їх гравців на турнірі, адже Олімпіада не підпадає під дати ФІФА. Проте іншим збірним все ж вдалось отримати у своє розпорядження кілька зірок.

Вже у середу, 24 липня, у Франції стартує футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024. У чоловічому змаганні візьмуть участь 16 збірних з усього світу.

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Найдорожчі збірні

Тренери команд обмежені у виборі складу на турніру. Коучі можуть запросити 22 гравців віком до 23-х років. При цьому до трьох із них можуть не підпадати під віковий ліміт.

Тим не менше, наставники мають змогу викликати навіть зірок світового масштабу. За даними Transfermarkt, загальна вартість всіх 16-ти збірних на Олімпіаді-2024 становитиме 1,54 мільярда євро.

Найдорожчою виявилась збірна-господарка Франція, склад "Ле Бле" оцінюється у 411,6 мільйона євро. Позаду неї йдуть іспанці, а замикають топ-четвірку суперники України по групі – Аргентина та Марокко.

Сама ж команда Ротаня оцінена у 30,85 мільйона євро, посідаючи восьму сходинку в ціновому рейтингу. До слова, ще один суперник "синьо-жовтих" по квартету Ірак є найдешевшою збірною турніру.

Рейтинг олімпійських збірних за ціною:

  1. Франція – 411,60 мільйона євро
  2. Іспанія – 370,30 мільйона євро
  3. Аргентина – 247,55 мільйона євро
  4. Марокко – 165,10 мільйона євро
  5. США – 81,70 мільйона євро
  6. Парагвай – 53,60 мільйона євро
  7. Ізраїль – 51,85 мільйона євро
  8. Україна – 30,85 мільйона євро
  9. Узбекистан – 26,55 мільйона євро
  10. Японія – 22,60 мільйона євро
  11. Гвінея – 14,30 мільйона євро
  12. Єгипет – 13,73 мільйона євро
  13. Малі – 10,93 мільйона євро
  14. Домініканська Республіка – 10,53 мільйона євро
  15. Нова Зеландія – 7,53 мільйона євро
  16. Ірак – 5,75 мільйона євро

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Рейтинг гравців

При цьому у рейтингу найдорожчих футболістів на Олімпійських іграх немає жодного представника України. Нашими найбільш цінними гравцями є Данило Сікан та Дмитро Криськів з Шахтаря.

Топ-5 найдорожчих гравців олімпійської збірної України:

  1. Данило Сікан (Шахтар) – 7 мільйонів євро
  2. Дмито Криськів (Шахтар) – 7 мільйонів євро
  3. Максим Таловєров (ЛАСК) – 2,5 мільйона євро
  4. Арсеній Батагов (Зоря) – 2 мільйони євро
  5. Валентин Рубчинський (Динамо) – 1,8 мільйона євро

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Рейтинг найдорожчих футболістів Олімпіади очолюють зірки наших суперників по групі – аргентинець Хуліан Альварес та марокканець Ашраф Хакімі. Топ-трійку замикає француз Майкл Олісе, який цього літа змінив Крістал Пелас на Баварію.

Топ-12 найдорожчих футболістів олімпійського турніру:

ГРАВЕЦЬ КРАЇНА КЛУБ ЦІНА
1 Хуліан Альварес Аргентина Манчестер Сіті 90 млн євро
2 Ашраф Хакімі Марокко ПСЖ 60 млн євро
3 Майкл Олісе Франція Баварія 55 млн євро
4 Кастелло Лукеба Франція Лейпциг 40 млн євро
5 Алекс Баена Іспанія Вільярреал 40 млн євро
6 Саму Омородіон Іспанія Атлетіко 35 млн євро
7 Дезіре Дуе Франція Ренн 30 млн євро
8 Пау Кубарсі Іспанія Барселона 30 млн євро
9 Крістіан Москера Іспанія Валенсія 30 млн євро
10 Біляль Ель-Ханнусс Марокко Генк 30 млн євро
11 Фермін Лопес Іспанія Барселона 30 млн євро
12 Енцо Мійо Франція Штутгарт 30 млн євро
Автор: Анатолій Дерека