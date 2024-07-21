Без жодного представника України: рейтинг найдорожчих збірних та футболістів на Олімпіаді-2024
Джерело:Transfermarkt
Наша команда повезла на олімпійський футбольний турнір далеко не найсильніший склад. Причиною цього є відмова клубів від участі їх гравців на турнірі, адже Олімпіада не підпадає під дати ФІФА. Проте іншим збірним все ж вдалось отримати у своє розпорядження кілька зірок.
Вже у середу, 24 липня, у Франції стартує футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024. У чоловічому змаганні візьмуть участь 16 збірних з усього світу.
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Найдорожчі збірні
Тренери команд обмежені у виборі складу на турніру. Коучі можуть запросити 22 гравців віком до 23-х років. При цьому до трьох із них можуть не підпадати під віковий ліміт.
Тим не менше, наставники мають змогу викликати навіть зірок світового масштабу. За даними Transfermarkt, загальна вартість всіх 16-ти збірних на Олімпіаді-2024 становитиме 1,54 мільярда євро.
Найдорожчою виявилась збірна-господарка Франція, склад "Ле Бле" оцінюється у 411,6 мільйона євро. Позаду неї йдуть іспанці, а замикають топ-четвірку суперники України по групі – Аргентина та Марокко.
Сама ж команда Ротаня оцінена у 30,85 мільйона євро, посідаючи восьму сходинку в ціновому рейтингу. До слова, ще один суперник "синьо-жовтих" по квартету Ірак є найдешевшою збірною турніру.
Рейтинг олімпійських збірних за ціною:
- Франція – 411,60 мільйона євро
- Іспанія – 370,30 мільйона євро
- Аргентина – 247,55 мільйона євро
- Марокко – 165,10 мільйона євро
- США – 81,70 мільйона євро
- Парагвай – 53,60 мільйона євро
- Ізраїль – 51,85 мільйона євро
- Україна – 30,85 мільйона євро
- Узбекистан – 26,55 мільйона євро
- Японія – 22,60 мільйона євро
- Гвінея – 14,30 мільйона євро
- Єгипет – 13,73 мільйона євро
- Малі – 10,93 мільйона євро
- Домініканська Республіка – 10,53 мільйона євро
- Нова Зеландія – 7,53 мільйона євро
- Ірак – 5,75 мільйона євро
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Рейтинг гравців
При цьому у рейтингу найдорожчих футболістів на Олімпійських іграх немає жодного представника України. Нашими найбільш цінними гравцями є Данило Сікан та Дмитро Криськів з Шахтаря.
Топ-5 найдорожчих гравців олімпійської збірної України:
- Данило Сікан (Шахтар) – 7 мільйонів євро
- Дмито Криськів (Шахтар) – 7 мільйонів євро
- Максим Таловєров (ЛАСК) – 2,5 мільйона євро
- Арсеній Батагов (Зоря) – 2 мільйони євро
- Валентин Рубчинський (Динамо) – 1,8 мільйона євро
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Рейтинг найдорожчих футболістів Олімпіади очолюють зірки наших суперників по групі – аргентинець Хуліан Альварес та марокканець Ашраф Хакімі. Топ-трійку замикає француз Майкл Олісе, який цього літа змінив Крістал Пелас на Баварію.
Топ-12 найдорожчих футболістів олімпійського турніру:
|№
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|КЛУБ
|ЦІНА
|1
|Хуліан Альварес
|Аргентина
|Манчестер Сіті
|90 млн євро
|2
|Ашраф Хакімі
|Марокко
|ПСЖ
|60 млн євро
|3
|Майкл Олісе
|Франція
|Баварія
|55 млн євро
|4
|Кастелло Лукеба
|Франція
|Лейпциг
|40 млн євро
|5
|Алекс Баена
|Іспанія
|Вільярреал
|40 млн євро
|6
|Саму Омородіон
|Іспанія
|Атлетіко
|35 млн євро
|7
|Дезіре Дуе
|Франція
|Ренн
|30 млн євро
|8
|Пау Кубарсі
|Іспанія
|Барселона
|30 млн євро
|9
|Крістіан Москера
|Іспанія
|Валенсія
|30 млн євро
|10
|Біляль Ель-Ханнусс
|Марокко
|Генк
|30 млн євро
|11
|Фермін Лопес
|Іспанія
|Барселона
|30 млн євро
|12
|Енцо Мійо
|Франція
|Штутгарт
|30 млн євро