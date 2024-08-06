"Спортсмени знаходять у рибі хробаків": олімпійський чемпіон поскаржився на їжу у Парижі

Літнім Олімпійським іграм в Парижі не вдалося уникнути серії скандалів. Крім того, з'явилися претензії до організаторів змагань щодо якості харчування.

Титулований британський плавець Адам Піті був неприємно здивований низькою якістю їжі, яку пропонують спортсменам. На його думку, на попередніх Олімпіадах ситуація з харчуванням була значно краща.

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Довгі черги та риба з хробаками

Триразовий олімпійський чемпіон розповів, що деякі спортсмени знаходили хробаків у рибі.

"У Токіо їжа була неймовірною, у Ріо також. Але цього разу… Не вистачає протеїнових варіантів їжі, довгі черги, очікування на їжу по 30 хвилин, тому що немає системи черги.

Я хочу м’яса, мені потрібне м’ясо для виступу, і саме його я їм вдома, то чому я маю щось міняти? Мені подобається риба, але спортсмени знаходять у рибі хробаків. Це погано", – розповів Піті.

Попри певні незручності з харчування, 29-річний плавець відмітив велику кількість уболівальників, які відвідують змагання.

Але це, безперечно, найкраща Олімпіада із залученням вболівальників. У нас ніколи не буде ідеальних Ігор,

– зауважив британець.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх в Парижі Адам Піті завоював срібну медаль на дистанції 100 метрів брасом. У фіналі британський плавець поступився італійцю Ніколо Мартіненьї, поділивши другу сходинку п'єдесталу з американцем Ніком Фінком.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Після десятого змагального дня на рахунку України сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові. У медальному заліку наша збірна посідає 18 місце.