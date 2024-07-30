Український дует Костюк – Ястремська знявся з парного турніру Олімпіади-2024

У вівторок, 30 липня, повинен був відбутися поєдинок 1/8 фіналу парного турніру за участю Марти Костюк та Даяни Ястремської. Проте в останню мить українки знялися зі змагань.

Марта Костюк в одиночному розряді здобула вольову перемогу над Марією Саккарі з Греції. Тригодинний поєдинок на літній спеці забрав багато сил у першої ракетки України.

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Друге зняття українських тенісисток

У цей же день Костюк повинна була зіграти в парі з Даяною Ястремською проти представниць Китайського Тайбея Чі Ї Цао та Сє Шувей. Українки просили організаторів перенести поєдинок на середу, 31 липня.

Річ у тім, що Марті дали лише три години на відпочинок. Цього абсолютного недостатньо, щоб відновитися після такого виснажливого поєдинку. Однак організатори не пішли на поступки. Українському дуету довелося знятися з парного турніру.

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