Український дует Костюк – Ястремська знявся з парного турніру Олімпіади-2024
У вівторок, 30 липня, повинен був відбутися поєдинок 1/8 фіналу парного турніру за участю Марти Костюк та Даяни Ястремської. Проте в останню мить українки знялися зі змагань.
Марта Костюк в одиночному розряді здобула вольову перемогу над Марією Саккарі з Греції. Тригодинний поєдинок на літній спеці забрав багато сил у першої ракетки України.
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Друге зняття українських тенісисток
У цей же день Костюк повинна була зіграти в парі з Даяною Ястремською проти представниць Китайського Тайбея Чі Ї Цао та Сє Шувей. Українки просили організаторів перенести поєдинок на середу, 31 липня.
Річ у тім, що Марті дали лише три години на відпочинок. Цього абсолютного недостатньо, щоб відновитися після такого виснажливого поєдинку. Однак організатори не пішли на поступки. Українському дуету довелося знятися з парного турніру.
Хто продовжить виступи на Олімпіаді
- Нагадаємо, що це вже друге зняття українських тенісисток на Олімпіаді. На старті змагань захворіла Ангеліна Калініна, яка не вийшла на матч проти Аранчи Рус з Нідерландів.
- Таким чином, Даяна Ястремська остаточно покидає Олімпійські ігри. Напередодні одеситка програла в другому турі Камілі Осоріо з Колумбії.
- Марта Костюк у чвертьфіналі одиночного розряду зіграє проти Донни Векіч, яка вибила з турніру Коко Гофф.
- У парному розряді Україну представить дует сестер Кіченок. Людмила та Надія зіграють матч 1/8 фіналу у середу, 31 липня.