Втратила свідомість після падіння: французьку велосипедистку підтримав президент Макрон
Джерело:RTL
На Олімпійських іграх відбулися змагання з маунтенбайку. Під час гонки по пересіченій місцевості відбулося моторошне падіння французької велосипедистки Лоани Лекомт.
На одній з ділянок траси Лоана Лекомт не впоралася з управлінням велосипеда. Спортсменка впала прямо на каміння головою вниз.
Читайте також Другий день Олімпіади у Парижі: онлайн-трансляція змагань 28 липня
Моторошне падіння на трасі кросу-кантрі
Через жахливе падіння Лекомт навіть втратила свідомість. 24-річній велосипедистці одразу надали медичну допомогу. Її на ношах винесли з лісу та доставили до найближчої лікарні.
Медики діагностували у Лекомт струс мозку та пошкодження щелепи. На щастя, спортсменка уникла складніших травм.
Відео падіння Лоани Лекомт
На інцидент на трасі в маунтенбайку відреагував Президент Франції Еммануель Макрон. Він висловив підтримку велосипедистці.
Браво Лоані Лекомт. Ми думаємо про неї після її падіння, вона не програла,
– написав Макрон у соціальній мережі Х.
Зазначимо, що чемпіонкою Олімпіади-2024 в маунтенбайку стала француженка Паулін Ферран-Прево. Представниця України Яна Беломоїна не зуміла дістатися фінішу. Вона була знята з дистанції на останньому колі як кругова.