Призерка Олімпійських ігор-2024 розповіла про плани на командний турнір з фехтування на шаблях

У Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024, які завершуються 11 серпня. Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася думками на майбутнє.

Шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях виграла бронзову медаль. Ольга відреагувала на привітання після тріумфу на Олімпіаді-2024.

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Ольга Харлан про командний турнір

Фехтувальниця подякувала вболівальникам за теплі слова у її бік після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Ольга поділилась планами на командний турнір з фехтування на шаблях.

Дві доби потому... все ще не вірю. А все тому, що мета ще не досягнута. 3 серпня будемо боротися в командному заліку разом із дівчатами. І вже після розповім усе,

– написала Харлан.

Командний жіночій турнір з фехтування на шаблях на Іграх-2024 розпочинається 3 серпня у Великому палаці. Участь у змагання будуть брати 24 фехтувальниці (8 команд по три спортсменки в кожній) з 8 країн.

Україну будуть представляти Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова(запасна).

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