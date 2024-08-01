Призерка Олімпійських ігор-2024 розповіла про плани на командний турнір з фехтування на шаблях

1 серпня 2024, 17:23
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Ольга Харлан

У Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024, які завершуються 11 серпня. Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася думками на майбутнє.

Шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях виграла бронзову медаль. Ольга відреагувала на привітання після тріумфу на Олімпіаді-2024.

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Ольга Харлан про командний турнір

Фехтувальниця подякувала вболівальникам за теплі слова у її бік після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Ольга поділилась планами на командний турнір з фехтування на шаблях. 

Дві доби потому... все ще не вірю. А все тому, що мета ще не досягнута. 3 серпня будемо боротися в командному заліку разом із дівчатами. І вже після розповім усе, 
– написала Харлан.

Командний жіночій турнір з фехтування на шаблях на Іграх-2024 розпочинається 3 серпня у Великому палаці. Участь у змагання будуть брати 24 фехтувальниці (8 команд по три спортсменки в кожній) з 8 країн.

Україну будуть представляти Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова(запасна). 

Про склад збірної України

  • Ольга Харлан – восьмиразова чемпіонка Європи та шестиразова чемпіонка світу з фехтування. Також українка виграла Олімпійські ігри у 2008 році та стала срібної призеркою у 2016 році. На Олімпіаді-2024 року Харлан здобула бронзову медаль.
  • Аліна Комащук – у 2013 році здобула золоту медаль чемпіоната світу, а в 2016 виграла "срібло" Олімпійських ігор у командному фехтуванні.
  • Олена Кравацька – срібна призерка Олімпади 2016 року та чемпіонка світу 2010 року в командній шаблі.
  • Юлія Бакастова – у 2018 році на чемпіонаті Європи здобула срібну медаль у командних змаганнях, яка стала першою нагородою для українки у дорослому спорті. 
Автор: Єгор Торяник