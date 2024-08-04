Чотири маленькі літери: Верняєв зробив патріотичне тату спеціально для Олімпіади-2024

Медальна надія України Олег Верняєв наразі залишається без нагород на Олімпійських іграх. Титулований гімнаст матиме ще один шанс поборотися за медаль в Парижі.

Олег Верняєв приїхав на Олімпійські ігри в Париж з новим татуюванням. Шанувальники зіркового гімнаста помітили невеликий напис на шиї – "ВОЛЯ".

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Верняєв: Коли пішов робити тату, то помилився під'їздами

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 пояснив, чому обрав саме це слово для татуювання.

Завжди хотів собі щось патріотичне. Хоч ці чотири літери маленькі, але вони сильні і потужні,

– розповів Верняєв.

Нове татуювання Верняєва / фото Getty Images

Спортсмен зробив патріотичне тату за тиждень до поїздки на Олімпіаду. У цей час в Києві якраз були проблеми зі світлом. Тож Олег не без пригод набив тату.

"Коли йшов робити тату, то трошки промахнувся – не в той під'їзд пішов, а в цей час світло вимкнули і я пройшов пішки наверх 21 поверх не туди. Потім спускався і кажу собі: "Задню вже не дам, потрібно робити".

Це дуже складна така процедура. Коли робиш тату, ти тиждень не можеш у сауну ходити. Там багато нюансів. І під час таких пікових тренувань у тебе просто немає можливості дозволити собі це. Тому я якраз підгадав, зробити перед дорогою", – повідомив Верняєв.

Результати Верняєва на Олімпіаді-2024