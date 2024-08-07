Українка Лівач буде боротись за "бронзу" Ігор-2024: її екссуперниця порушила правила

Учора, 6 серпня, на літніх Олімпійських іграх-2024 відбулися змагання з боротьби у вільному стилі. Українська борчиня Лівач не змогла пройти у півфінал турнірі, програвши індійській спортсменці.

У чвертьфіналі Лівач змагалсь з борчинею з Індії Вінеш Фогат. Українка програла з рахунком 5:7 та потрапила у втішні сутички, але через курйозну ситуацію вона буде змагатись за бронзу проти Юї Сусакі, – пише 24 канал.

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Дискваліфікація Вінеш Фогат

Повідомляють про те, що Вінеш Фогат порушила правила участі на Олімпіаді-2024 у змаганнях з боротьби у вільному стилі. Індійка не вклалась у ліміт дозволеної ваги – 50 кілограмів.

Оксана Лівач спочатку потрапила у втішні сутичку, але через цю ситуацію буде змагатись за бронзові медалі Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Організатори змагань дискваліфікували індійську спортсменку.

Сьогодні, 7 серпня, о 20:39 за київським часом, українська борчиня буде боротись за "бронзу" Олімпіади-2024. Учора, 6 серпня, спортсмени, які представляють Україну не брали участь у боротьбі за нагороди Ігор-2024.