З надією на медаль: скільки українських тенісисток поїдуть на Олімпіаду-2024
Джерело:Суспільне Спорт
Жіноча збірна України з тенісу вперше у своїй історії претендує на максимальну кількість ліцензій на Олімпійські ігри. Умови для кваліфікації виконали вже дві українки.
Українські тенісистки демонструють неймовірні результати в турнірах WTA. Завдяки їхнім успіхам Україна може отримати шість ліцензій на Олімпійські ігри: чотири в одиночному розряді та дві в парному.
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Маємо всі шанси боротися за медаль
Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма повідомив, що усі п'ять українок з топ-50 рейтингу WTA планують поїздку до Парижу. Однак наразі участь в Олімпіаді гарантували дві спортсменки – Марта Костюк і Даяна Ястремська. А от Еліні Світоліній, Лесі Цуренко та Ангеліні Калініной потрібно провести ще мінімум один матч за збірну.
Усі п’ятеро планують зіграти на Олімпіади, вона стоїть у них у календарі виступів. Це найтитулованіші змагання в спортивному світі, тому вони будуть готуватися. Ми маємо всі шанси боротися за медаль: дівчата набирають оберти. Якщо взяти виступи цьогоріч, то і на Australian Open були класні результати, і сестри Кіченок в парі завжди дуже непогано грають, можуть здолати будь-кого,
– зазначив Філіма.
Також Філіма зауважив, що дедлайном для заявки буде наступний тиждень після Роллан Гаррос, який закінчується 9 червня. Остаточний склад збірної формуватиметься за рейтингом тенісисток.
Поточний рейтинг українських тенісисток
- Еліна Світоліна – №18 рейтингу WTA
- Марта Костюк – №27 рейтингу WTA
- Ангеліна Калініна – №32 рейтингу WTA
- Даяна Ястремська – №33 рейтингу WTA
- Леся Цуренко – №42 рейтингу WTA
Для кваліфікації на Ігри-2024 необхідно займати місце у топ-56 світового рейтингу та зіграти два матчі за збірну України.
Досягнення України на ОІ
- Нагадаємо, що на Іграх-2020 у Токіо Еліна Світоліна здобула історичну "бронзу" для України. Також вона брала участь в Олімпіаді-2016.
- На Іграх-2020 виступала Даяна Ястремська. А от Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко ще жодного разу не брали участь в Олімпійських іграх.