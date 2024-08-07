"Хижняк ніколи не сушив бої": Гвоздик назвав переможця боксерського фіналу на Олімпіаді-2024

Українець Олександр Хижняк проведе на Олімпіаді-2024 бій за чемпіонство проти казаха Нурбека Оралбая. Для нашого боксера це буде другий олімпійський фінал у кар'єрі.

Бронзовий призер Ігор-2012 Олександр Гвоздик поділився своїми очікуваннями щодо фінального поєдинку між Олександром Хижняком та Нурбеком Оралбаєм з Казахстану. "Полтавський танк" спробує здобути для України третю золоту медаль.

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Гвоздик: Сашко виграє всі поєдинки

На початку 2024 року Олександр Хижняк отримав важку травму руки – у боксера відірвалося сухожилля. Йому була зроблена операція, а згодом українець проходив тривале відновлення.

Фактично на Олімпійських іграх Хижняк провів перші офіційні бої після травми. На думку Олександра Гвоздика, тривале лікування не вплинуло на боксера.

Я особливих змін не побачив. Як то кажуть: "Навіщо ремонтувати те, що не зламано?" Можна подивитися один раунд з будь-якого поєдинку Хижняка і ти побачив всі його бої, це в жодному разі не критика. Сашко виграє всі поєдинки, б’є всіх, то навіщо йому щось змінювати?,

– зазначив Гвоздик.

Гвоздик вважає Хижняка фаворитом фіналу. Українця очікує важкий бій, але "знову переможе Сашко".

Хижняк проводить поєдинки першим номером

Також Гвоздик провів паралелі з фіналом у Токіо-2020. Тоді Хижняк вів за очками у поєдинку проти Еберта Соузи та не збирався відсиджуватися в обороні. Однак українець пропустив фатальний удар від бразильця та втратив "золото".

"Сашко пресингував, молотив бразильця, викладався на повну. Але це бокс, таке трапляється. Чому він не засушив бій, коли впевнено вів за очками, а продовжував йти вперед? Хижняк ніколи не сушив бої, бо не вміє цього робити. Сашко всі свої поєдинки проводить у високому темпі першим номером", – зауважив Гвоздик.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу ОІ-2024 Хижняк здобув три перемоги у трьох поєдинках. У півфіналі українець переконливо здолав дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса.

Фінальний бій між Хижняком та Оралбаєм відбудеться 7 серпня. Початок поєдинку заплановано на 23.51 за київським часом.