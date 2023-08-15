Чекаємо на "жест доброї волі": Гутцайт про участь росіян в Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024. Така невизначеність не додає авторитету організації.

Міністр молоді і спорту України та президент НОК України Вадим Гутцайт сподівається, що МОК та міжнародні федерації не допустять росіян до Олімпійських ігор. Втім, чиновник не виключає, що росіяни самі відмовляться від участі у змаганнях.

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Гутцайт: Росіяни перетворили спорт на свято пропаганди

"Якщо російські спортсмени будуть на Олімпіаді, то російські пропагандисти спробують перетворити це свято спорту на свято пропаганди, як колись зробив Гітлер. Я вірю, що МОК не дозволить агресорам цього зробити.

Я також не виключаю, що росіяни проявлять "жест доброї волі" і скажуть, що не поїдуть.

М’яч зараз на полі МОК і міжнародних спортивних федерацій. Вірю, що вони й надалі стоятимуть на правильному боці історії та не допустять агресорів до участі в Іграх", – розповів Гутцайт.

Україна готова до бойкоту

У разі допуску росіян та білорусів, міністр молоді та спорту не виключає бойкоту ОІ-2024 зі сторони України та її союзників.

Я не виключаю, що якщо до Олімпіади допустять росіян чи білорусів, а ми бойкотуватимемо змагання, то до цього бойкоту приєднаються інші країни, які на різних етапах своєї історії постраждали від російського імперіалізму,

– заявив Гутцайт.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь не отримали запрошення від МОК на участь в Олімпійських іграх-2024. Проте представники країн-агресорів можуть поїхати в Париж в статусі нейтральних атлетів. У ЗМІ повідомлявся варіант зі створення команди-біженців з росіян, які будуть відповідати критеріям МОК.

Олімпійські ігри в Парижі розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня 2024 року.