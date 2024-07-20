Операція "зачистка" в Парижі розпочалася ще у квітні 2023 року. За 14 місяців зі столиці вивезли понад 12,5 тисяч безпритульних людей.

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Париж готують до прибуття гостей

Комунальні служби розбирають наметові містечка, а їх мешканців вивозять автобусами якомога далі від міста, де їм облаштували тимчасові притулки. Серед виселених – безпритульні, наркомани та нелегальні мігранти.

В межах операції у Парижі також закривають центри прийняття бездомних, пункти роздачі харчування тощо.

Координатор моніторингу стану здоров’я в організації "Лікарі світу" Поль Алаузі звинуватив владу у "соціальній зачистці" неблагонадійних верств населення. На його думку, таким чином організатори Олімпійських ігор намагаються поставити Париж у "найприємнішому світлі".

Крім того, через підготовку до Олімпіади закрили одне найпопулярніших місць поблизу Сени – Площу Згоди.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Літніх Олімпійських ігор 2024 в Парижі відбудеться 26 липня. Вперше за всю історію змагань вона пройде поза межами стадіону. Національні збірні на човнах плистимуть по річці Сена.