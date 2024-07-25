Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024

В п'ятницю, 26 липня, в Парижі офіційно розпочнуться літні Олімпійські ігри-2024. Стало відомо, хто з олімпійців буде нести прапор України на церемонії відкриття.

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а впродовж цілого міста, таке вперше в історії турніру. 96 кораблів з 205 командами пропливуть річкою Сена від центру Парижа до Ейфелевої вежі.

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Еліна Світоліна – прапороносець України

Стало відомо, що українська тенісистка Еліна Світоліна понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпійських Ігор-2024. Про це в інтерв'ю заявила сама українська спортсменка.

Нагадаємо, що Світоліна буде представляти олімпійську збірну України на тенісному корті у Франції. Перший гра українки проти представниці Японії – Моюкі Учіджими.

На минулій літній Олімпіаді-2020, яка через коронавірус була перенесена на 2021 рік, українка в одиночному турнірі завоювала бронзові медалі.

Нещодавно, Еліна Світоліна брала участь на Вімблдоні, де в чвертьфіналі поступилась казахській тенісистці Рибакіній. Також спортсменка у пошуках нового тренера після того як припинила роботу з Рамоном Слейтером.

Початок літніх Олімпійських ігор-2024 о 20:30 за київським часом.