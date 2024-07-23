Французька столиця прийматиме вже 33-ті літні Олімпійські ігри. До Парижу з'їдуться близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, пише 24 канал.

Читайте також Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі

Хто транслюватиме Олімпіаду-2024

Змагання Олімпійських ігор в Україні транслюватимуть у прямому ефірі. Офіційним телетранслятором турніру в Парижі в Україні є Суспільне. Безплатно змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

регіональних телеканалах Суспільного

сайті Суспільне Спорт

Зокрема будуть доступні інформаційно-аналітичні студії. Загалом буде показано по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку за київським часом і триватимуть до опівночі.

Відзначимо, що Олімпійські ігри-2024 триватимуть до 11 серпня.