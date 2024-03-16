Україна потрапила в четвертий кошик перед жеребкуванням футбольного турніру ОІ-2024

"Синьо-жовті" вперше в історії України зіграють на Олімпійських іграх. 20 березня команда Руслана Ротаня дізнається суперників на груповому етапі.

Молодіжна збірна України кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 завдяки вдалому виступу на ЧЄ-2023. На континентальній першості "синьо-жовті" потрапили в четвірку найкращих.

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З ким зіграє збірна України

В олімпійському футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд. До початку змагань залишилося визначити ще чотири збірні.

20 березня у Парижі відбудеться церемонія жеребкування олімпійського турніру. Стали відомі склади кошиків. Вони були сформовані за результатами п'яти останніх Олімпіад. Оскільки збірна України не брала участі у жодній з них, то автоматично опинилася в четвертому кошику.

Таким чином "синьо-жовті" на груповій стадії не зустрінуться зі збірними Домініканської Республіки, Ізраїлю та переможцем міжконтинентального плей-оф.

Під час жеребкування буде застосовано географічний принцип. Це означає, що в одну групу може потрапити лише одна збірна з певної Конфедерації.

Кошики посіву футбольного турніру на Олімпіаді-2024

Кошик 1: Франція, Аргентина, дві команди Азійської конфедерації

Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко

Кошик 3: США, Єгипет, команда Азійської конфедерації, Малі

Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф

Церемонія жеребкування відбудеться 20 березня у Парижі. Точний час стане відомий згодом.

Нагадаємо, що Олімпійська збірна України в рамках підготовки до турніру 25 березня зіграє проти команди Японії. Тренерський штаб Руслана Ротаня викликав на поєдинок 22 футболісти.