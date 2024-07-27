Перший офіційний день Олімпіади-2024: онлайн-трансляція змагань 27 липня
У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Хоч деякі змагання вже і відбулися, офіційним початком є 27 липня.
Французька столиця приймає вже 33-ті літні Олімпійські ігри. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, щоб поборотися за бажані олімпійські медалі, пише 24 канал.
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Перший день Олімпіади-2024
Змагання першого олімпійського дня заплановані одразу у 24-х видах спорту. Зокрема 9 з них будуть медальними:
- велоспорт, шосейні велогонки (чоловіки/жінки)
- дзюдо (чоловіки до 60 кг / жінки до 48 кг)
- плавання, 400 м вільним стилем (чоловіки/жінки)
- плавання, 4х100 м естафета вільним стилем (чоловіки/жінки)
- стрибки у воді, синхронний трамплін 3 м (жінки)
- регбі-7 (чоловіки)
- скейтбординг, стріт (чоловіки)
- стрільба, пневматична гвинтівка 10 м (мікст)
- фехтування, особиста шпага (чоловіки/жінки)
27 липня українські спортсмени будуть представлені у 8 видах спорту, два з яких будуть медальними.Спочатку Вікторія Кесар та Анна Писменська відіграють у фіналі синхронного трампліну (стрибки у воду). А пізніше відбудуться змагання з шосейних велогонок, де Юлія Бірюкова зможе здобути нагороду. Інші ж змагання будуть немедальними.
Де дивитися змагання Олімпіади-2024
Змагання Олімпійських ігор в Україні транслюватимуть у прямому ефірі. Офіційним телетранслятором турніру в Парижі в Україні є Суспільне. Безплатно змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:
- телеканалі Суспільне Спорт
- регіональних телеканалах Суспільного
- сайті Суспільне Спорт
Зокрема будуть доступні інформаційно-аналітичні студії. Загалом буде показано по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку за київським часом і триватимуть до опівночі.
Онлайн-трансляція змагань 27 липня
Змагання першого олімпійського дня розпочнуться о 10:00. Відкриттям стануть змагання з академічного веслування. Українці не будуть представлені у цьому виді спорту.
Змагання першого олімпійського дня розпочнуться о 10:00. Відкриттям стануть змагання з академічного веслування.
Українці не будуть представлені у цьому виді спорту.