Перший офіційний день Олімпіади-2024: онлайн-трансляція змагань 27 липня

У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Хоч деякі змагання вже і відбулися, офіційним початком є 27 липня.

Французька столиця приймає вже 33-ті літні Олімпійські ігри. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, щоб поборотися за бажані олімпійські медалі, пише 24 канал.

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Перший день Олімпіади-2024

Змагання першого олімпійського дня заплановані одразу у 24-х видах спорту. Зокрема 9 з них будуть медальними:

велоспорт, шосейні велогонки (чоловіки/жінки)

дзюдо (чоловіки до 60 кг / жінки до 48 кг)

плавання, 400 м вільним стилем (чоловіки/жінки)

плавання, 4х100 м естафета вільним стилем (чоловіки/жінки)

стрибки у воді, синхронний трамплін 3 м (жінки)

регбі-7 (чоловіки)

скейтбординг, стріт (чоловіки)

стрільба, пневматична гвинтівка 10 м (мікст)

фехтування, особиста шпага (чоловіки/жінки)

27 липня українські спортсмени будуть представлені у 8 видах спорту, два з яких будуть медальними.Спочатку Вікторія Кесар та Анна Писменська відіграють у фіналі синхронного трампліну (стрибки у воду). А пізніше відбудуться змагання з шосейних велогонок, де Юлія Бірюкова зможе здобути нагороду. Інші ж змагання будуть немедальними.

Де дивитися змагання Олімпіади-2024

Змагання Олімпійських ігор в Україні транслюватимуть у прямому ефірі. Офіційним телетранслятором турніру в Парижі в Україні є Суспільне. Безплатно змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

регіональних телеканалах Суспільного

сайті Суспільне Спорт

Зокрема будуть доступні інформаційно-аналітичні студії. Загалом буде показано по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку за київським часом і триватимуть до опівночі.

Онлайн-трансляція змагань 27 липня