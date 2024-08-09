В очікуванні нових медалей для України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 9 серпня

9 серпня 2024, 12:26
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У п'ятницю, 9 серпня, відбудеться черговий змагальний день на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Він стане вже чотирнадцятим на мультиспортивному турнірі у Парижі.

Цього дня атлети будуть змагатися у 19 видах спорту. У восьми з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.

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Новий день на Олімпіаді-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у семи дисциплінах. При цьому у трьох з них наші атлети матимуть можливість виграти нагороди.

Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться у півфіналі каное-двійок. Сьогодні ж відбудеться й розіграш медалей.

16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал особистого багатоборства. після неймовірного виконання своєї програми у кваліфікації. Також медальні надії покладаємо на брейкінг, де за нагороди поборються Анна Stefani Пономаренко та Катерина Kate Павленко.

Де дивитися Ігри-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 9 серпня

Художня гімнастика

Триває кваліфікація у жіночому груповому багатоборстві. Результат нашої команди – 35.450. Наразі українки йдуть шостими. 

Веслування

О 13:40 розпочнуться фінальні заїзди із веслування у каное-двійці на 500 метрів серед жінок. Україна буде представлена у складі Людмили Лузан і Анастасії Рибачок. Тримаємо кулачки! 

Веслування

О 11:40 Людмила Лузан і Анастасія Рибачок змагались за вихід у фінал каное-двійки на 500 метрів. Український дует фінішував третім та вийшов до медальних заїздів.

Топ-10 медального заліку станом на ранок 9 серпня

Автор: Денис Іваненко