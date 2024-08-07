Дебют Беленюка та фінал Хижняка у програмі дня: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 7 серпня
У середу, 7 серпня, відбудеться черговий змагальний день на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Він стане вже дванадцятим на мультиспортивному турнірі у Парижі.
Цього дня атлети будуть змагатися у 20 видах спорту. У десяти з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.
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Новий день на Олімпіаді-2024 для України
Українські спортсмени братимуть участь у дев'яти дисциплінах. При цьому в чотирьох із них матимуть можливість виграти нагороди
Вже гарантував собі медаль боксер Олександр Хижняк, який у фіналі змагатиметься з казахом Нурбеком Оралбаєм. Також маємо надії на медалі у ходьбі-естафеті за участі Івана Банзерука та Людмили Оляновської.
Окремо варто відзначити дебютну сутичку на Іграх у Парижі Жана Беленюка. Він розпочне свій шлях на турнірі о 12:00.
Де дивитися Ігри-2024 в Парижі
Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 6 серпня
Олег Дорощук вийшов у фінал у стрибках у висоту, потрапивши до топ-12 учасників відбору. На жаль, Владислав Лавський та Андрій Проценко не пройшли кваліфікацію. Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться 10 серпня. Іван Банзерук та Людмила Оляновська фінішували 17-ми у міксті на марафонській дистанції. Вони подолали її за 3:01:50 годин. Борчиня з Індії порушила правила змагань, адже не вклалася у ліміт ваги 50 кілограмів. Її було дискваліфіковано, через що Оксана Лівач змагатиметься у поєдинку за "бронзу" проти Юї Сусакі, а не у першій втішній сутичці. Марія Повх стала четвертою у кваліфікаційному заїзді байдарки-одиночки на 500 метрів з результатом 1:54.13 хвилин. Українка виступить у заїзді за місце у півфіналі, який розпочнеться о 14:30.
Легка атлетика
Спортивна ходьба
Вільна боротьба
Веслування
Олег Дорощук вийшов у фінал у стрибках у висоту, потрапивши до топ-12 учасників відбору.
На жаль, Владислав Лавський та Андрій Проценко не пройшли кваліфікацію. Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться 10 серпня.
Іван Банзерук та Людмила Оляновська фінішували 17-ми у міксті на марафонській дистанції. Вони подолали її за 3:01:50 годин.
Борчиня з Індії порушила правила змагань, адже не вклалася у ліміт ваги 50 кілограмів. Її було дискваліфіковано, через що Оксана Лівач змагатиметься у поєдинку за "бронзу" проти Юї Сусакі, а не у першій втішній сутичці.
Марія Повх стала четвертою у кваліфікаційному заїзді байдарки-одиночки на 500 метрів з результатом 1:54.13 хвилин.
Українка виступить у заїзді за місце у півфіналі, який розпочнеться о 14:30.