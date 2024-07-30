Важливий день для збірної Ротаня: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 30 липня

У вівторок, 30 липня, продовжується боротьба за нагороди Олімпійських ігор-2024. Цей день обіцяє бути дуже насиченим на змагання та емоції.

Спортсмени виступлять одразу у 26-ти видах спорту. Із яких у восьми атлети будуть змагатись за олімпійські нагороди у Парижі, інформує 24 Канал.

До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 30 липня

Новий шанс на медаль

Україна 30 липня буде представлена у восьми видах спорту. Однак медальні шанси будуть лише у жіночій командній шпазі, де честь нашої країни захищатимуть Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва.

Також наші атлети будуть змагатись у тенісі, настільному тенісі, стрільбі із лука, бадмінтоні, слаломі, боксі та футболі.

Де дивитися Олімпіаду-2024

Суспільне – офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Мовник проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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