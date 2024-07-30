Важливий день для збірної Ротаня: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 30 липня

30 липня 2024, 11:53
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У вівторок, 30 липня, продовжується боротьба за нагороди Олімпійських ігор-2024. Цей день обіцяє бути дуже насиченим на змагання та емоції.

Спортсмени виступлять одразу у 26-ти видах спорту. Із яких у восьми атлети будуть змагатись за олімпійські нагороди у Парижі, інформує 24 Канал.

До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 30 липня

Новий шанс на медаль

Україна 30 липня буде представлена у восьми видах спорту. Однак медальні шанси будуть лише у жіночій командній шпазі, де честь нашої країни захищатимуть Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва.

Також наші атлети будуть змагатись у тенісі, настільному тенісі, стрільбі із лука, бадмінтоні, слаломі, боксі та футболі.

Де дивитися Олімпіаду-2024

Суспільне – офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Мовник проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 30 липня

Настільний теніс

Маргарита Песоцька припинила боротьбу на Іграх у Парижі. Українка поступилась 10-й ракетці світу із Бельгії Бернардет Соч 1:4.

Песоцька була останньою представницею України, яка продовжувала боротьбу у настільному тенісі.

Футбол

Сьогодні о 18:00 збірна Руслана Ротаня проведе ключовий матч за вихід у плей-оф футбольного турніру у рамках Олімпіади-2024. 

Бадмінтон

Четвертий змагальний день Олімпіади-2024 розпочато! О 9:30 свої змагання розпочали бадмінтоністи.

Автор: Софія Кулай