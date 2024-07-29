Україна має шанси на перші медалі Олімпіади-2024: онлайн-трансляція Ігор 29 липня

У понеділок, 29 липня, спортсмени продовжать свою боротьбу за медалі у Парижі. Програма третього змагального дня Олімпіади-2024 включатиме одразу виступи у 25 видах спорту.

Аж в 11-ти видах спорту будуть розіграні олімпійські нагороди. Українці будуть представлені у 9 видах спорту.

До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 29 липня

Хороші шанси на перші медалі Ігор-2024 для України

Свою боротьбу за медалі розпочнуть дві олімпійські надії України – Дар'я Білодід, яка виступатиме у ваговій категорії з дзюдо до 57 кілограмів, та Ольга Харлан, яка змагатиметься із 1/16 фіналу у шаблі.

Також у понеділок, 29 липня, свої шанси на медалі у Парижі спробують реалізувати стрибуни у воду (синхронна вишка 10 метрів: Олексій Середа та Кирило Болюх) та спортивні гімнасти (командний фінал, чоловіки).

Українські тенісистки вийдуть на корти Ролан Гаррос другий день поспіль.

Також матиме шанс на нагороду Олександр Гудима у турнірі з маунтінбайку.

Де дивитися Олімпійські ігри-2024

Суспільне Мовлення – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Змагання можна переглянути у декілька способів:

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Також можна переглянути цікаві інформаційно-аналітичні студії. Загалом мовник показує по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинаються о 10-й ранку (за київським часом) і тривають до опівночі.

Онлайн-трансляція змагань 29 липня