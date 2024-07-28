Другий день Олімпіади у Парижі: онлайн-трансляція змагань 28 липня
У п'ятницю, 26 липня, відбулося урочисте відкриття Олімпійських ігор-2024. У програмі другого олімпійського дня заплановані насичені протистояння.
Французька столиця приймає вже 33-ті літні Олімпійські ігри. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, щоб поборотися за бажані олімпійські медалі, пише 24 канал.
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Другий день Оліміпади-2024
В межах другого олімпійського дня відбудуться змагання у 25-ти видах спорту. Лише 8 з них будуть медальними:
- фехтування, особиста шпага (чоловіки)
- фехтування, особиста рапіра (жінки)
- стрільба з лука, команди (жінки)
- стрільба з пневматичного пістолета 10 метрів (чоловіки/жінки)
- плавання, брас 100 метрів (чоловіки)
- плавання, комплекс 400 метрів (чоловіки)
- плавання, батерфляй 100 метрів (жінки)
- дзюдо, до 66 кілограмів (чоловіки)
- дзюдо, до 52 кілограмів (жінки)
- гребний слалом, байдарки-одиночки (жінки)
- скейтбординг, стріт (жінки)
- велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (жінки)
Українські спортсмени будуть представлені лише у семи видах спорту: дзюдо (Богдан Ядов), стрільба (Сергій Куліш), настільний теніс, одиночний розряд (Маргарита Песоцька), теніс, одиночний розряд (Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Марта Костюк), теніс, парний розряд (Людмила Кіченок / Надія Кіченок та Марта Костюк / Даяна Ястремська), велоспорт (Яна Беломоїна), бадмінтон, одиночний розряд (Поліна Бугрова) та гребний слалом (Вікторія Ус).
Де дивитися змагання Олімпіади-2024
Змагання Олімпійських ігор в Україні транслюватимуть у прямому ефірі. Офіційним телетранслятором турніру в Парижі в Україні є Суспільне. Безплатно змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:
- телеканалі Суспільне Спорт
- регіональних телеканалах Суспільного
- сайті Суспільне Спорт
Зокрема будуть доступні інформаційно-аналітичні студії. Загалом буде показано по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку за київським часом і триватимуть до опівночі.
Онлайн-трансляція змагань 28 липня