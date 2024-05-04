"Жодна територія не була анексована": Бах пояснив різницю між Ізраїлем та Росією

Російських та білоруських атлетів допустили до Олімпійських ігор-2024. Проте представників країн-агресорів не буде на церемонії відкриття.

До початку Олімпійських ігор 2024 залишається менше як три місяці. Ігри в Парижі відбуватимуться на тлі війн, які тривають в Україні та Ізраїлі.

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Чому Ізраїль – не Росія

МОК пішов на зустріч спортсменам з Росії та Білорусі та допустив їх до Олімпіади. Однак вони виступатимуть у нейтральному статусі та без жодних держаних символів.

Окремі сили, інспіровані країною-агресоркою, апелюють до Міжнародного олімпійського комітету, мовляв, чому на Ізраїль не були накладені санкції. Адже єврейська держава теж бере участь у війні в Газі.

Проте президент МОК Томас Бах чітко пояснив, чим ситуація з Ізраїлем відрізняється від агресії Росії.

Російські спортсмени не зможуть проходити парад під прапором своєї країни через анексію спортивних організацій з окупованих територій України. У випадку війни на Близькому Сході, то там ніхто не анексував територію, яка належить іншій державі,

– розповів Бах.

Водночас президент МОК сподівається, що під час Ігор вдасться зупинити війни в Україні та Газі та "об’єднати всіх у мирному змаганні, яке надихає світ цим символом".

Мирні ініціативи Макрона

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою щодо припинення вогню в усіх чинних воєнних конфліктах, які тривають у світі, на час проведення Олімпіади-2024. Щоб реалізувати свій задум він планує звернутися до Китаю.

Однак Президент України Володимир Зеленський не вірить у цей формат перемир'я. Росія використає цей час для накопичення сил, а потім продовжить знищення України.