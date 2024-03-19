"Називають фашистом": президент МОК пожалівся на атаки з боку Росії

Президент МОК Томас Бах намагався зберігати нейтралітет по відношенню до країни-агресора. Однак у Росії не оцінили миролюбних ініціатив функціонера.

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив низку важливих рішень стосовно участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх. Попри значні поступки зі сторони МОК, який допустив атлетів з країн-агресорів до Олімпіади, очільник Комітету зазнає нищівної критики від "нейтралів".

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Бах отримав "подяку" від російської влади

Президент МОК Томас Бах в інтерв'ю французькому виданню Le Monde поскаржився на критику зі сторони російської влади. У провину спортивному функціонеру вказують "нейтральний статус", який принижує велич Росії. Баху вішають ярлики, якими часто користуються представники Кремля.

Від фашиста до руйнівника олімпійського руху. Я не знаю, чи йде це від самого Владіміра Путіна. Я не кожен день дивлюся в телеграм, я не такий мазохіст,

– розповів про звинувачення Бах.

Президент МОК зазначив, що такими агресивними заявами російська влада намагається його залякати. Як відомо, шантаж та провокація – це типовий інструмент вихідців з КДБ.

"З Кремлем не було жодного обміну думками протягом кількох років, беручи до уваги те, що було раніше.

Ми також бачимо коментарі, сформульовані в дуже агресивному тоні, з боку уряду. МОК не коментує це, але ми бачимо, що агресія уряду зростає з кожним днем ​​проти МОК, проти Ігор, проти мене", – розповів Бах.

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