Олімпіада-2022: розклад виступів українців 9 лютого
8 лютого 2022 , 20:45Читать новость на русском
На XXIV зимових Олімпійських іграх 9 лютого на старт вийдуть 7 представників України. У цей день Україна буде представлена у гірськолижному спорті, лижному двоборстві, санному спорті та скелетоні.
Усього ж у п'ятий день змагань Олімпіади в Пекіні буде розіграно шість комплектів нагород, повідомляє 24 канал.
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Першою у кваліфікації виступить гірськолижниця Анастасія Шепіленко. У ранкову сесію вона змагатиметься у слаломі, і якщо увійде у топ-30 – братиме участь у фіналі.
Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 9 лютого
- 04:15. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд)
- 07:45. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд)
- 10:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна)
- 13:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони)
- 14:20. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, перший заїзд)
- 15:35. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, другий заїзд)