Олімпіада-2022: розклад виступів українців 9 лютого

На XXIV зимових Олімпійських іграх 9 лютого на старт вийдуть 7 представників України. У цей день Україна буде представлена у гірськолижному спорті, лижному двоборстві, санному спорті та скелетоні.

Усього ж у п'ятий день змагань Олімпіади в Пекіні буде розіграно шість комплектів нагород, повідомляє 24 канал.

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Першою у кваліфікації виступить гірськолижниця Анастасія Шепіленко. У ранкову сесію вона змагатиметься у слаломі, і якщо увійде у топ-30 – братиме участь у фіналі.

Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 9 лютого

04:15. Анастасія Шепіленко : гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд)

: гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд) 07:45. Анастасія Шепіленко : гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд)

: гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд) 10:00. Дмитро Мазурчук : лижне двоборство (стрибки з трампліна)

: лижне двоборство (стрибки з трампліна) 13:00. Дмитро Мазурчук : лижне двоборство (лижні перегони)

: лижне двоборство (лижні перегони) 14:20. Ігор Стахів/Андрій Лисецький : санний спорт (двійки, перший заїзд)

: санний спорт (двійки, перший заїзд) 15:35. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, другий заїзд)

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступають у 12 дисциплінах.