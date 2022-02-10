Олімпіада-2022: розклад виступів українців 11 лютого
10 лютого 2022 , 20:48Читать новость на русском
На XXIV зимових Олімпійських іграх 11 лютого на старт вийдуть 12 представників України. Уперше на Іграх у Пекіні Україна виступить у шорт-треку.
У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпіаді у Пекіні розіграють сім комплектів медалей. Українські олімпійці виступатимуть у гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах, біатлоні, бобслеї, стрибках з трампліну та шорт-треку, повідомляє 24 канал.
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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 11 лютого
- 05:00. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (супер-гігант).
- 09:00. Руслан Перехода, Олексій Красовський: лижні перегони (класична гонка на 15 км).
- 11:00. Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина: біатлон (спринт).
- 13:00. Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація).
- 13:18. Олег Гандей: шорт-трек (500 метрів, третій заїзд).
- 14:20. Владислав Гераскевич: скелетон (третій заїзд).
Також Лідія Гунько (бобслей) проведе тренувальний спуск.До слова. Станом на 10 лютого Україна не виборола жодної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні, які триватимуть до 20-го лютого. Всього Україну представляться 45 атлетів у 12 видах спорту.