Олімпіада-2022: розклад виступів українців 11 лютого

На XXIV зимових Олімпійських іграх 11 лютого на старт вийдуть 12 представників України. Уперше на Іграх у Пекіні Україна виступить у шорт-треку.

У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпіаді у Пекіні розіграють сім комплектів медалей. Українські олімпійці виступатимуть у гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах, біатлоні, бобслеї, стрибках з трампліну та шорт-треку, повідомляє 24 канал.

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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 11 лютого

05:00. Анастасія Шепіленко : гірськолижний спорт (супер-гігант).

: гірськолижний спорт (супер-гігант). 09:00. Руслан Перехода, Олексій Красовський : лижні перегони (класична гонка на 15 км).

: лижні перегони (класична гонка на 15 км). 11:00. Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина : біатлон (спринт).

: біатлон (спринт). 13:00. Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк : стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація).

: стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація). 13:18. Олег Гандей : шорт-трек (500 метрів, третій заїзд).

: шорт-трек (500 метрів, третій заїзд). 14:20. Владислав Гераскевич: скелетон (третій заїзд).

Також Лідія Гунько (бобслей) проведе тренувальний спуск.

Станом на 10 лютого Україна не виборола жодної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні, які триватимуть до 20-го лютого. Всього Україну представляться 45 атлетів у 12 видах спорту.