В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Украинские олимпийцы будут выступать в горнолыжном спорте, скелетоне, лыжных гонках, биатлоне, бобслее, прыжках с трамплина и шорт-треке, сообщает 24 канал.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 11 февраля

05:00. Анастасия Шепиленко : Горнолыжный спорт (супер-гигант).

: Горнолыжный спорт (супер-гигант). 09:00. Руслан Перехода, Алексей Красовский : Лыжные гонки (классическая гонка на 15 км).

: Лыжные гонки (классическая гонка на 15 км). 11:00. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина : Биатлон (спринт).

: Биатлон (спринт). 13:00. Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк : прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация).

: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация). 13:18. Олег Гандей : шорт-трек (500 метров, третий заезд).

: шорт-трек (500 метров, третий заезд). 14:20. Владислав Гераскевич: скелетон (третий заезд).

Также Лидия Гунько (бобслей) проведет тренировочный спуск.

К слову. По состоянию на 10 февраля Украина не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх в Пекине, которые продлятся до 20-го февраля. Всего Украину представятся 45 атлетов в 12 видах спорта.