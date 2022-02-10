В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Украинские олимпийцы будут выступать в горнолыжном спорте, скелетоне, лыжных гонках, биатлоне, бобслее, прыжках с трамплина и шорт-треке, сообщает 24 канал.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 11 февраля
- 05:00. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (супер-гигант).
- 09:00. Руслан Перехода, Алексей Красовский: Лыжные гонки (классическая гонка на 15 км).
- 11:00. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина: Биатлон (спринт).
- 13:00. Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация).
- 13:18. Олег Гандей: шорт-трек (500 метров, третий заезд).
- 14:20. Владислав Гераскевич: скелетон (третий заезд).
Также Лидия Гунько (бобслей) проведет тренировочный спуск.