Олімпійські ігри-2020: розклад фінальних змагань українців 25 липня
24 липня 2021 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На літніх Олімпійських іграх у Токіо 25 липня відбудеться другий змагальний день. У неділю буде розіграно 18 комплектів нагород, за які поборються й українці.
Розклад фінальних змагань 2-го дня Олімпіади-2020
25 липня Україна боротиметься за медалі у чотирьох видах спорту.
Варте уваги Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо
Кульова стрільба (3:00 – 10:30)
- Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков).
- Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич).
Скейтбординг (3:00 – 7:55)
- Чоловіки, вулиця.
Плавання (4:30 – 6:20)
- Чоловіки – 400 м в/с, 400 м комплекс.
- Жінки – 400 м комплекс, 4х100 в/с.
Велоспорт, шосе жінки (7:00 – 11:35)
Стрільба з лука (7:45 – 11:25)
- Жіночі збірні (Україна).
Стрибки у воду (9:00 – 10:00)
- Синхрон, 3 м, жінки.
Важка атлетика (9:50 – 12:00)
- Чоловіки – 61 кг.
Дзюдо (11:00 – 13:40)
- Чоловіки – 66 кг (Георгій Зантарая).
- Жінки – 52 кг.
Фехтування (12:00 – 16:25)
- Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин).
- Жіноча рапіра, інд.
Тхеквондо (13:00 – 16:40)
- Чоловіки – 68 кг.
- Жінки – 57 кг.
Важка атлетика (13:50 – 16:00)
- Чоловіки – 67 кг.