Олімпійські ігри-2020: розклад фінальних змагань українців 25 липня

24 липня 2021 , 16:57
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Джерело:

24 канал

На літніх Олімпійських іграх у Токіо 25 липня відбудеться другий змагальний день. У неділю буде розіграно 18 комплектів нагород, за які поборються й українці.

Розклад фінальних змагань 2-го дня Олімпіади-2020

25 липня Україна боротиметься за медалі у чотирьох видах спорту.

Варте уваги Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

Кульова стрільба (3:00 – 10:30)

  • Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков).
  • Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич).

Скейтбординг (3:00 – 7:55)

  •  Чоловіки, вулиця.

Плавання (4:30 – 6:20)

  • Чоловіки – 400 м в/с, 400 м комплекс.
  • Жінки – 400 м комплекс, 4х100 в/с.

Велоспорт, шосе жінки (7:00 – 11:35)

Стрільба з лука (7:45 – 11:25)

  • Жіночі збірні (Україна).

Стрибки у воду (9:00 – 10:00)

  • Синхрон, 3 м, жінки.

Важка атлетика (9:50 – 12:00)

  • Чоловіки – 61 кг.

Дзюдо (11:00 – 13:40)

  • Чоловіки – 66 кг (Георгій Зантарая).
  • Жінки – 52 кг.

Фехтування (12:00 – 16:25)

  • Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин).
  • Жіноча рапіра, інд.

Тхеквондо (13:00 – 16:40)

  • Чоловіки – 68 кг.
  • Жінки – 57 кг.

Важка атлетика (13:50 – 16:00)

  • Чоловіки – 67 кг.
Автор: Михайло Гема