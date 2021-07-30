Коментатора Олімпіади-2020 звільнили за расистський жарт про очі cпортсмена з Південної Кореї
Джерело:The Sun
Під час коментування Олімпіади-2020 грецький журналіст Дімостеніс Карміріс дозволив собі расистський жарт на адресу спортсмена з Південної Кореї. За обурливу поведінку його звільнили державного телеканалу ERT.
Дімостеніс Карміріс у прямому ефірі обговорював результати турніру з настільного тенісу. Аналізуючи гру південнокорейця Юн Йон Сіка та грека Панайотіса Гіоніса, він пожартував про очі азіатського спортсмена.
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Корейці не грають у настільний теніс. У них вузькі очі, тому я не розумію, як вони можуть бачити м'ячик, який літає з одного боку в інший,
– сказав журналіст, розсміявшись.
Коментатора звільнили з каналу
Згодом на ERT заявили, що Дімостеніс Карміріс більше не є співробітником телеканалу.
- "Расистським коментарям не місце на телебаченні", – зазначили там.