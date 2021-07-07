Олімпіада-2020: хто представлятиме Україну та в яких видах спорту

Національний олімпійський комітет України затвердив поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх XXXII Олімпіади в Токіо-2020.

Не зважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети.

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Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у:

бадмінтоні,

боксі,

боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській,

важкій атлетиці,

велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк),

веслуванні академічному,

веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі),

гімнастиці спортивній,

гімнастиці художній,

дзюдо,

карате,

кінному спорті,

легкій атлетиці,

плаванні,

плаванні артистичному,

стрільбі з лука,

стрільбі кульовій,

стрибках у воду,

стрибках на батуті,

сучасному п’ятиборстві,

тенісі,

тенісі настільному,

триатлоні,

фехтуванні.

З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням:

Ігри XXXII Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

З метою збереження здоров’я наших олімпійців та з урахуванням жорстких вимог ковід-протоколу Оргкомітету Токіо-2020, традиційну урочисту ходу збірної, яка передує від’їзду команди на Ігри, змінить чотиригодинний телемарафон, що відбудеться у неділю, 11 липня в прямому ефірі офіційного транслятора Олімпійських ігор в Токіо в Україні – телеканалу "UA:Перший", починаючи з 17.00.