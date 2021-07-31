Олімпіада-2020 буде рекордною, – легкоатлетка Рижикова після виходу у півфінал

Легкоатлетка Анна Рижикова кваліфікувалась у півфінал бігу на 400 метрів із бар'єрами. Українка очікує на шалену конкуренцію на Олімпіаді-2020.

"Було завдання вийти у півфінал з першого місця"

Українська легкоатлетка виграла свій забіг за вихід у півфінал Олімпійських ігор у Токіо. Анна Рижикова розповіла про свій виступ та очікування перед бігом в 1/2 фіналу.

Як це було Олімпіада-2020: дві українки вийшли в півфінал у бігу на 400 метрів з бар'єрами

31-річна спортсменка проводить один зі своїх найкращих сезонів у кар'єрі. Це підтвердила Анна у першому старті на японській землі. Вона повністю контролювала забіг та швидкість своїх суперниць. Показати якнайкращий час було головним завданням для Рижикової.

Скажімо так, спіймала суперниць на контролі. Було завдання вийти у півфінал з першого місця, щоб отримати кращу доріжку. Тому половину дистанції бігла швидко, далі, коли ми сходимося в лінію, контролювала суперниць, щоб набігти на фініші і забрати своє перше місце,

– сказала Анна.

"Це буде рекордна Олімпіада за результатами"

Рижикова продемонструвала час 54.56 секунд.

Головна конкурентка нашої Анни – Фемке Бол із Нідерландів, яка стала справжньою сенсацією року. У сезоні 2021 року нідерландка показала третій найшвидший результат в історії на цій дистанції. Рижикова очікує неймовірних результатів у наступних забігах у виконанні легкоатлеток.

Легкоатлетка з України хоче показати свій максимум на японській землі. Також додатково її мотивують результати Бол до якої потрібно тягнутись. Рижикова прогнозує декілька рекордів на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Завдання в Токіо? Показати свій максимум. Конкурентки? Нідерландка стимулює мене бігти швидше, тягнутися за нею. Цього року на Олімпіаді надзвичайно сильна конкуренція. І я думаю, що це буде рекордна Олімпіада за результатами, які покажуть у фіналі. Цьому все сприяє, тут швидка доріжка, сильна конкуренція, усі готові. Дуже чекали цієї Олімпіади, тому буде цікаво,

– зізналась Рижикова.

Не захотіла ризикувати

Фанати могли побачити українку відразу на трьох видах – 400 метрів із бар'єрами, естафета та "класичні" 400 метрів. Але від останнього виду Анна відмовилась. Українка не стала ризикувати, адже стільки забігів жали б занадто велике навантаження на організм спортсменки: "Взагалі не планувала бігти 400 метрів без бар'єрів, це дуже велике навантаження. Три кола, а потім ще, сподіваюся, естафета. Треба буде роботом, щоб усе це поєднати".

Моя профільна дистанція 400 метрів з бар'єрами, а на 400 метрів я виходжу, коли треба зробити як тренування, попрацювати над швидкістю. Тому чемпіонат України розглядали як тренування, а те, що вийшло виконати паралельно норматив – просто дуже приємно і треба було знятися офіційно з цієї дистанції, щоб хтось з іншої країни або нашої міг відібратися за рейтингом,

– зазначила легкоатлетка.