Олімпійська призерка Ольга Саладуха вдруге стала мамою: щемливі фото

Кінець літа 2023-го став особливим для родини колишньої легкоатлетки Ольги Саладухи. Спортсменка вдруге стала мамою.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2008 у Пекіні 25 серпня народила дівчинку. Про це Ольга Саладуха повідомила вже наступного дня (26 серпня) у своїх соцмережах, де прихильники та багато українських спортсменів вже привітати щасливу матусю із поповнення у її родині.

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Поповнення у спортивній родині

Ольга виклала ручку донечки, де написана стать, дата, вага та зріст при народженні. Колишня легкоатлетка, а нині депутатка мило звернулась до доньки, додавши дату народження малечі.

Ласкаво просимо в цей прекрасний світ. 25.08.2023,

– підписала пост Саладуха.



Саладуха вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Ольги

Також Саладуха виклала ще одну світлину, де вона ще при надії взяла участь у красивій фотосесії.



Саладуха народила дівчинку / Фото з інстаграму Ольги

Нагадаємо, що Саладуха у щасливому шлюбі із багаторазовий призер України з велоспорту Денисом Костюк вже виховують дочку Діану, яка теж пішла по стопах мами. Старша донька Ольги займається легкою атлетикою.

Редакція 24 Каналу щиро вітає Ольгу Саладуху та її сім'ю із народженням донечки.