Харлан зі збірною України з фехтування вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до чвертьфіналу змагань у командному турнірі. У складі команди виступає й Ольга Харлан, якій вдалося уникнути дискваліфікації.

У командному турнірі шаблісток на чемпіонаті світу Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравецька та Юлія Бакастова.

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України перемогли у двох стартових раундах і вийшли у чвертьфінал змагань. В 1/16 фіналу українки виграли з рахунком 45:27 в збірної Узбекистану. А в 1/8 фіналу перемогли господарок турніру – збірну Італії – з рахунком 45:34.

За вихід до півфіналу турніру Україна змагатиметься з п'ятою сіяною – командою США. Цей поєдинок відбудеться 30 липня.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблях могла залишитися без своєї лідерки на цих змаганнях, адже Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці після бою.

Українська сторона оскаржила цю дискваліфікацію. Протест задовільнили, завдяки чому Харлан і змогла виступити в командних змаганнях. Однак сама дискваліфікація не скасована, а лише призупинена.

Попри це, Ольга Харлан отримала право виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.