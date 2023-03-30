Не уявляю, як стояти поруч з представниками Росії: Харлан рознесла скандальне рішення МОК

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан засудила рекомендацію МОК щодо участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях. Такими рішеннями Комітет лише підіграє країнам-агресорам.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету пішов на зустріч країнам-агресорам та рекомендував допустити російських та білоруських атлетів до змагань. Провідні спортсмени з різних країн світу висловили свої думки щодо скандального рішення МОК.

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Представники агресорів не повинні бути на Олімпіаді-2024

Під час спільної пресконференції свою позицію висловила олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Видатна спортсменка не може змиритися з думкою, що їй доведеться зустрічатися на спортивних майданчиках з представниками країн-терористів.

"Для кожного спортсмена – Олімпіада це головний старт в кар'єрі. Для когось Париж-2024 може стати першими Іграми, для когось – останніми… Мені важко змиритися з думкою, що туди поїдуть представники країн-агресорок, а нас там не буде. Ми заслуговуємо на те, щоб змагатися у Парижі-2024 у будь-якому випадку.

З іншого боку, ми маємо зробити усе можливе, щоб тих, хто розв'язав війну і використовує спорту у цілях своєї пропаганди, там не було. Як українська спортсменка я хочу виступати на Олімпіаді, як громадянка України я навіть не уявляю, як стояти поруч з представниками рф та рб, знаючи, що вони підтримують війну або відмовчуються, або щобільше представляють армійські структури. Національному олімпійському комітету, нашому уряду та федераціям потрібно буде прийняти дуже важке рішення", – сказала Харлан.

FIE більше хвилюється за росіян та білорусів

На початку березня Міжнародної федерації фехтування прийняла ганебне рішення допустити росіян та білорусів до своїх змагань. За словами Ольги Харлан, Федерація більше піклується про агресорів, ніж про українців, які постраждали від війни.

Що мене здивувало найбільше, це те, що я не почула жодних слів на підтримку українських фехтувальників чи нашої федерації, що дисонувало з заявою Міжнародного олімпійського комітету про солідарність з Україною, яку ми дійсно відчували. Натомість вже на другій хвилині промови виконувача обов'язків президента FIE Еммануеля Каціадакіса, я почула про те, що за потреби вони будуть змінювати місця проведення змагань, якщо організатори не зможуть гарантувати в них участь росіянам та білорусам. Вже тоді я зрозуміла: те, у що я не хотіла і не могла повірити, адже війна продовжується і українці далі гинуть у цій війні, станеться,

– розповіла олімпійська чемпіонка.

Проте українські спортсмени не збираються мовчки терпіти ганебні рішення спортивних федерацій.

Останнє рішення Виконкому МОК, так само як і FIE, викликає дуже багато запитань у мене, як у представниці збірної України. Одне зрозуміло вже зараз, ми не повинні мовчати, маємо зробити усе, щоб нас почули,

– сказала Харлан.

Зазначимо, що поки що МОК не прийняв рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх. Як зазначив Томас Бах, Комітет розгляне питання участі спортсменів країн-агресорів за рік до початку змагань.