Третя медаль в сезоні: Ольга Харлан завоювала "срібло" на етапі Гран-прі у Франції

У французькому Орлеані пройшли змагання першого етапу Гран-прі з фехтування сезону 2023/24. Збірна України заявила на турнір 12 спортсменів.

У чоловічому турнірі наші шаблісти дійшли лише 1/16 фіналу. Натомість у жіночих змаганнях до фіналу пробилася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

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Успішний сезон Харлан

На шляху до фіналу українка здолала італійку К'яру Морміле (15:7). У наступному раунді Ольга перемогла кореянку Чон Ха-Юн (15:13).

У півфіналі нашій шаблістці дісталася в суперниці олімпійська віцечемпіонка Токіо Сесілія Бердер. Харлан перемогла титуловану француженку з перевагою у чотири уколи – 15:11.

Лише у фіналі миколаївська шаблістка поступилася ще одній представниці Франції Манон Апіті-Брюне. Харлан вела у поєдинку 11:10, але згодом пропустила чотири поспіль уколи та в підсумку поступилася 12:15.

Ольга Харлан – срібна призерка Гран-прі у Франції / FIE

Зазначимо, що це 28-ма медаль Гран-прі у кар'єрі Ольги Харлан. Вперше на п'єдестал цієї престижної серії турнірів вона зійшла 24 лютого 2006 року у Будапешті.