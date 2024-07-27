Про людей, які нас захищають, – Харлан розповіла, кому присвятить олімпійську медаль

Ольга Харлан сподівається здобути будь-яку олімпійську медаль. Фехтувальниця розповіла, кому присвятить можливу здобуту нагороду.

У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, щоб поборотися за бажані олімпійські медалі.

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Коментар Харлан щодо Олімпіади-2024

Українська фехтувальниця відзначила, що думки українських спортсменів наразі з захисниками України.

Кожен з нас, хто представляє Україну, в українській команді, зараз думає про людей, які нас захищають, про наших військовослужбовців,

– розповіла Ольга Харлан.

Фехтувальниця є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.

Відзначимо, що змагання на Олімпіаді-2024 для Ольги Харлан розпочнуться у понеділок, 29 липня. Вона зустрінеться у бою з Сіхомі Фукусімою.