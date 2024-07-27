У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, щоб поборотися за бажані олімпійські медалі.
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Коментар Харлан щодо Олімпіади-2024
Українська фехтувальниця відзначила, що думки українських спортсменів наразі з захисниками України.
Кожен з нас, хто представляє Україну, в українській команді, зараз думає про людей, які нас захищають, про наших військовослужбовців,
– розповіла Ольга Харлан.
Відзначимо, що змагання на Олімпіаді-2024 для Ольги Харлан розпочнуться у понеділок, 29 липня. Вона зустрінеться у бою з Сіхомі Фукусімою.