"Це так безглуздо": уродженка Росії прокоментувала обійми з Ольгою Харлан на Олімпійських іграх

Анна Башта п'ять років тому відмовилась представляти Росію та змінила громадянство. Тим не менше, її рукостискання із Ольгою викликало чимало питань у спортивних фанатів.

У Франції тривають 33-ті літні Олімпійські ігри. Українські спортсмени взяли участь у чималій кількості змагань, але поки здобули лише одну нагороду.

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Дружба з дитинства

У понеділок, 29 липня, Ольга Харлан здобула бронзову нагороду у фехтуванні на шаблях. Українка здолала у матчі за третє місце кореянку Чой Сібін. На шляху до цього успіху Харлан переграла представницю Азербайджану Анну Башту.

Дівчина народилась в російському Тольятті і до 2019 року представляла саме Росію. Після зустрічі Ольга потисла Башті руку та навіть обійняла її. Сама азербайджанка пояснила, чому вони привітались.

З Олею ми знайомі з дитинства, все життя дружимо за межами доріжки. Мені здається, що це так безглуздо спілкуватися за межами доріжки та не тиснути руку, ще і не вітати одна одну. Ми всі дуже дружні, не тільки з Олею. Проводимо разом час на зборах та змаганнях,

– зазначила Анна.

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Принципова позиція Харлан

Сама ж Ольга нагадала, що знає, кого слід вітати, і що суперниця вже не представляє Росію. Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2023 Харлан потрапила у гучний скандал.

У першому раунді українка перемогла "нейтральну" росіянку Анну Смірнову, але відмовилась тиснути їй руку після матчу. Через це всесвітня федерація фехтування виписала Ользі чорну картку та дискваліфікувала зі змагання.