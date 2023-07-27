Не тільки золото Олімпіади: цікаві факти про Ольгу Харлан, яку засудили за ігнорування росіянки

Українська фехтувальниця побудувала славетну кар'єру із саблею в руках. Дівчина прославляла Україну на всіх міжнародних майданчиках і зрештою стала жертвою свого патріотизму.

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан втягнули у скандал на чемпіонаті світу у Мілані. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала спортсменку.

До теми Дискваліфікація Харлан через росіянку: все про скандал з українкою на чемпіонаті світу

У першому колі Ольга впевнено перемогла росіянку Анну Смірнову, яка виступала під нейтральним прапором. Втім після поєдинку українка відмовилась потиснути руку спортсменці з країни-терористки.

Очевидно, що для Смірнової це була мить слави, адже здобути світову славу із шпагою в руках вона не спромоглась, на відміну від Харлан. 24 канал розповідає про найцікавіші факти з життя Ольги.

Цікаві факти про Ольгу Харлан

1. 32-річна дівчина є уродженкою Миколаєва, де закінчила місцеве училище фізичної культури. Її батько Геннадій також був професійним спортсменом у вітрильному спорті.

2. Ольга цікавилась спортивними танцями, але батьки не могли дозволити собі купити відповідну сукню та взуття. Тому віддали Харлан на фехтування, яким вона займається з 9 років.

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3. У 14 років Харлан вперше виступила на дорослому чемпіонаті Європи, де сенсаційно дійшла до чвертьфіналу. Через рік, у 2005-му, фехтувальниця дебютувала на чемпіонатах світу.

4. Ольга є однією з найбільш титулованих спортсменок України. Вона шість разів ставала чемпіонкою світу, вісім разів вигравала чемпіонат Європи та взяла дві золоті медалі на Європейських іграх.

5. Найгучнішим її успіхом стала золота медаль на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні в командній першості. Всього на Олімпіадах дівчина взяла чотири медалі. Ще було срібло у 2016-му, а також дві бронзи (2012, 2016) в індивідуальній першості.

6. Після Олімпіади-2020 дівчина стала учасницею телепроєкту "Танці з зірками", де виступила в дуеті із Дмитром Дікусаром. Пара у підсумку посіла друге місце.



Ольга Харлан на "Танцях з зірками" / instagram.com/olgakharlan

7. У 2020-му Харлан стала українським прототипом відомої ляльки "Барбі". Олімпійська чемпіонка отримала персональну копію від виробників іграшки.

8. У 2014 році Харлан одружилась із Дмитром Бойком, українським шаблістом та призером чемпіонатів світу. Втім шлюб поіснував чотири роки.

9. З 2019-го Ольга має стосунки із італійським шаблістом Луїджі Самеле, який є триразовим чемпіоном Європи та бронзовим медалістом Олімпійських ігор-2012.



Ольга Харлан із бойфрендом Луїджі / Elle

Що чекає далі на Ольгу Харлан

Тепер Харлан намагається кваліфікуватися на Олімпіаду-2024. Але на цьому чемпіонаті світу у індивідуальній першості це вже не вдасться через ганебне рішення FIE про дискваліфікацію.

Більш того, Міжнародна федерація фехтування може накласти на Ольгу 60-денний бан, що зробить неможливим її участь у командній першості. Тим не менше, дівчина показала принциповість та патріотизм, відмовившись вітатись із прихильницею російської армії.