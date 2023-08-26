"Усик наносить багато ударів": британський боксер про рішення Дюбуа скинути вагу перед боєм

На Олександра Усика очікує гучний поєдинок. Опонент українця підготувався до складної зустрічі.

Джозеф Джойс оцінив рішення Даніеля Дюбуа напередодні дуелі. Боксер переконаний, що його земляк удосконалив свої вміння.

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Британський боєць, котрий виступає у важкій ваговій категорії, поділився своїми очікуваннями від поєдинку Усик – Дюбуа. Зокрема, Джойс акцентував увагу на підготовці до зустрічі свого земляка. Джозеф переконаний, що Даніель, ймовірно, буде більш спритним, у порівнянні із минулими виступами.

Діло в тому, що британець вирішив скинути вагу напередодні гучної зустрічі з українцем, а Джойс впевнений, що якщо той буде хоч трохи повільним і неповоротким, то не зможе влучити по Усику. Джозеф переконаний, що такий крок Даніеля піде йому на користь, адже бути легшим, швидшим і спритнішим – це хороший крок. Тим більше, якщо Дюбуа зможе комфортно провести 12 раундів у цій вазі.

У Дюбуа дуже важкий удар, але якщо ти не можеш влучити в Усика, то як збираєшся його нокаутувати? Олександр теж здатний завдати удару, і він багато їх викидає, тож буде складно. Це важке випробування, але бажаю Дюбуа удачі,

– сказав Джойс.

Досягнення Джо Джойса

У 2017-му році британець дебютував на профірингу, а у 2018-му нокаутував у 2-му раунді ямайця Ленроя Томаса, відібравши звання чемпіона Співдружності. У тому ж році Джойс нокаутував у 1-му раунді американця Джо Хенкса, ти самим завоювавши вакантний титул континентального чемпіона WBA. В 2019-му Джо здобув перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді над колишнім чемпіоном WBC Бермейном Стіверном (у 3-му раунді канадець побував у нокдауні, а вже у 6-му – рефері зупинив побиття безпорадного ексчемпіона).

До того ж Джойс – срібний призер Олімпійських ігор 2016-го року, чемпіон Європейських ігор-2015, бронзовий призер чемпіонату світу-2015 та Європи (2013-го року).

Показник британця – 15–1.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик захищатиме титули в поєдинку з "регулярним" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа уже 26-го серпня.