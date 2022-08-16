Старікова у вольовому стилі принесла Україні другу медаль Мультиспортивного Євро-2022

Скарбничка України поповнилась ще однією "бронзою". Олена Старікова здобула для нашої країни ще одну нагороду на Мультиспортивному Євро-2022, який приймає німецький Мюнхен.

Ще одна медаль від олімпійської призерки

Лише 13 серпня Олена Старікова завоювала "срібло" у гіті, як вже через три дні знову підійнялась на п'єдестал чемпіонату Європи, пише 24 канал.

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Олімпійська призерка пробилась до фіналу у кейрині, де у контактній боротьбі здобула "бронзу".

Суперництво в українки були дуже потужне. Серед претендентом на перемогу була Матільда Грос, Лея Фрідріх, Урсула Лось, Нікі Дегрендель та Софі Кейпвелл.

На щастя, Старіковій вдалось продемонструвати характер та у спекотному заїзді вирвала медаль. Переможницею стала німкеня Лея Фрідріх.

Цікаво, що саме Фрідріх наша велогонщиця здолала у чвертьфіналі спринту на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Олена Старікова – бронзова призерка Мультиспортивного Євро-2022 у Мюнхені.

Призерки кейрину

Лея Фрідріх (Німеччина) Урсула Лось (Польща) Олена Старікова (Україна)

Нагадаємо, що у 2020-му році українська велогонщиця стала чемпіонкою Європи у кейрині.